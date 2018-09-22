Какие ваши домогательства
Минимум 20% работников хотя бы раз сталкивались с харассментом.
Минимум 20% работников хотя бы раз сталкивались с харассментом.
Профсоюзы, Центр
Ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России (КТР) Ирина Горшкова заявила, что согласно данным конфедерации на 2018 год, от 20% до 30% граждан свидетельствуют о наличии проблемы домогательств на рабочих местах. При этом, по ее словам, точных репрезентативных тематических исследований за последние годы практически нет. Международная конфедерация профсоюзов (МКП/ITUC), куда входят оба национальных профцентра России — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и КТР, на данный момент выделяет шесть основных форм гендерного насилия в сфере труда: словесные оскорбления, унижения, травля (буллинг), запугивание, преследование (сталкинг) и
Это подтверждает и аналитик
Как можно пожаловаться на работодателя, если жалоба попадет к нему на стол? Естественно, проще замолчать и решить ее другим путем, например, уволиться.
Однако, согласно данным опросов КТР за 2011 год, из 59% граждан, которые «хотя бы однажды сталкивались с проявлениями харассмента на работе», только 21% уволились.
Сотрудник московского центра гендерных исследований Зоя Хоткина также считает, что «российские правоохранительные органы крайне неохотно берутся за дела, связанные с сексуальными домогательствами». По ее словам, «поскольку в российском законодательстве сексуальные домогательства не выделены в отдельный состав преступления либо административного правонарушения, а являются комплексным понятием, еще никому не удалось выиграть судебное дело о понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ.— “Ъ”), хотя попытки такие были предприняты неоднократно».
Согласно данным
По мнению специалистов лаборатории, современное российское законодательство мало адаптировано для разрешения проблемы — согласно докладу лаборатории о «сексуальных вымогательствах» как форме коррупции, в законодательстве должно быть указано определение понятий «харассмент» и «надругательство» (abuse). Последнее, по словам исследователей, на данный момент трактуется законом «только как надругательство над российским гербом/гимном (ст. 329 УК РФ) или над телами умерших (ст. 244 УК РФ)», однако на практике зачастую используется «вольно, например, в качестве синонима слова “изнасилование”».
В России тема харассмента стала активно обсуждаться в обществе и СМИ в марте, когда главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки. Однако думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у господина Слуцкого. Расшифровку аудиозаписи, на которой депутат предлагал одной из девушек стать его любовницей, члены комиссии во внимание не приняли, объяснив, что «не имеют никакой возможности ее оценить». Это решение вызвало недовольство ряда СМИ, сообщивших об отзыве работающих в Госдуме журналистов. На фоне скандала заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина заявила о намерении внести поправку в разработанный спикером Вячеславом Володиным законопроект о гендерном равенстве. Депутат заявила, что в Уголовном кодексе есть ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера», однако, по ее словам, норма фактически не работает. «Чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются с работы», — отметила тогда госпожа Пушкина.
Ксения Миронова.