Экс-барабанщица Бейонсе обвинила певицу в колдовстве

Кимберли Томпсон обратилась в суд с требованием запретить исполнительнице приближаться к женщине. В иске отмечается, что Бейонсе неоднократно применяла магию, чтобы контролировать финансовое положение своей барабанщицы.

Томпсон также обвинила Бейонсе в ведении кампании «по домогательствам» против нее с использованием «черной магии» и «магических заклинаний сексуального характера».

Также девушка обвинила знаменитость в гибели своего котенка.

Судья отказал Томпсон в иске.