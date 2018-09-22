Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 причин, почему мы так любим собак. Объясняем на гифках
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
9-летний мальчик спас из пожара двух детей и свою мать
России предрекли дачный провал
Суд вынес решение после фото обнаженной Кейт Миддлтон
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Евгений Петросян пришел на шоу Андрея Малахова
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?
Сборная России по волейболу выдала лучший матч на ЧМ-2018
В США не могут понять, почему РФ возвращает советские пушки
Россиянин создал дело, выручив 839 млн руб. за год
Бездомный из мести сжег парковку с «Мерседесами»
«Калашников» сделает электрические мотоциклы
Госдеп ответил, сможет ли Украина вернуть Крым
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
05:26 (мск), источник: Известия

Экс-барабанщица Бейонсе обвинила певицу в колдовстве

Бывшая барабанщица коллектива американской певицы Бейонсе заявила, что R’n"B-дива практикует «экстремальное колдовство». Об этом пишет портал The Blast 20 сентября.

Наверх

Кимберли Томпсон обратилась в суд с требованием запретить исполнительнице приближаться к женщине. В иске отмечается, что Бейонсе неоднократно применяла магию, чтобы контролировать финансовое положение своей барабанщицы.

Томпсон также обвинила Бейонсе в ведении кампании «по домогательствам» против нее с использованием «черной магии» и «магических заклинаний сексуального характера».

Также девушка обвинила знаменитость в гибели своего котенка.

Судья отказал Томпсон в иске.

Власти штата Миннесота объявили 8 августа днем Бейонсе и ее супруга, рэп-исполнителя Jay-Z. Дата была узаконена в преддверии концерта пары в крупнейшем городе штата — Миннеаполисе.

 Сердце слева: как Дин Рид сделал искусство политикой
Ничего святого: нечистая сила, драчливые зэки и оперные страсти
Видео инсценировки химической атаки в Идлибе появилось в сети
Главу Польши высмеяли за позу на фото с Трампом
СМИ рассказали об аресте Петрова и Боширова в Нидерландах
Арендодателей выманивают из тени. Как о них узнает налоговая?
Австралийка изобрела новый способ паковать чемоданы
Москва заняла 184 место в рейтинге безопасных городов мира
В сибирской колонии вымогали деньги за спокойную «отсидку»
Спорт
Чемпионат РПЛ продолжится в субботу пятью матчами восьмого тура Пятью матчами в субботу стартует восьмой тур чемпионата России по футболу
Hi-Tech
США обеспокоены «божественным» оружием России Что так напугало Америку?
Авто
В России ликвидирована организация «СтопХам» Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», в ближайшее время его исключат из Единого государственного реестра юридических лиц
Кино
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного» Дмитрий Нагиев вместе с коллегами представил картину первым зрителям, среди которых были главные звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Россиянин получил многомиллионный счет за услуги ЖКХ
Прописка мигрантов обошлась хозяину квартиры в 400 тысяч рублей
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Обувь и сумки с Недель моды в Нью-Йорке и Лондоне. 364
Татьяна Локтионова Увольнение беременной 246
Ваше Величество Светская жизнь - 3 221
Нудятина По следам "следите за детьми сами" 202
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь