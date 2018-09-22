Экс-барабанщица Бейонсе обвинила певицу в колдовстве
Бывшая барабанщица коллектива американской певицы Бейонсе заявила, что R’n"B-дива практикует «экстремальное колдовство». Об этом пишет портал The Blast 20 сентября.
Бывшая барабанщица коллектива американской певицы Бейонсе заявила, что R’n"B-дива практикует «экстремальное колдовство». Об этом пишет портал The Blast 20 сентября.
Кимберли Томпсон обратилась в суд с требованием запретить исполнительнице приближаться к женщине. В иске отмечается, что Бейонсе неоднократно применяла магию, чтобы контролировать финансовое положение своей барабанщицы.
Томпсон также обвинила Бейонсе в ведении кампании «по домогательствам» против нее с использованием «черной магии» и «магических заклинаний сексуального характера».
Также девушка обвинила знаменитость в гибели своего котенка.
Судья отказал Томпсон в иске.
Власти штата Миннесота объявили 8 августа днем Бейонсе и ее супруга,