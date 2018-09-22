Опубликован ролик с Хоакином Фениксом в образе Джокера

30-секундный ролик опубликовал режиссер нового фильма Тодд Филлипс.
На видео Феникс все время смотрим в камеру. Периодически на него ложится тень злодея, актер начинает улыбаться и образ Джокера проглядывается все отчетливей. Через несколько секунд Феникс предстает в привычном для образа гриме.
«Джокер» станет первым полнометражным фильмом о злодее Готэма. Лента не будет связана с другими фильмами киновселенной DC. Премьера намечена на октябрь 2019 года, пишет The Hollywood Reporter.
В конце августа актер Алек Болдуин отказался играть роль отца супергероя Бэтмена в фильме о злодее. Отказ он объяснил плотным графиком.