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04:04 (мск), источник: Известия

Опубликован ролик с Хоакином Фениксом в образе Джокера

В Интернете появились первые кадры с актером Хоакином Фениксом в образе Джокера.

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30-секундный ролик опубликовал режиссер нового фильма Тодд Филлипс.

На видео Феникс все время смотрим в камеру. Периодически на него ложится тень злодея, актер начинает улыбаться и образ Джокера проглядывается все отчетливей. Через несколько секунд Феникс предстает в привычном для образа гриме.

«Джокер» станет первым полнометражным фильмом о злодее Готэма. Лента не будет связана с другими фильмами киновселенной DC. Премьера намечена на октябрь 2019 года, пишет The Hollywood Reporter.

В конце августа актер Алек Болдуин отказался играть роль отца супергероя Бэтмена в фильме о злодее. Отказ он объяснил плотным графиком.

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