Тепло и без осадков будет в Москве 22 сентября
Тепло и без осадков будет в Москве в субботу, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Тепло и без осадков будет в Москве в субботу, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем воздух прогреется до плюс 23−25 градусов, возможна переменная облачность. Осадков и усиления ветра не ожидается.
Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14−16 градусов, также без осадков.
В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до плюс 21−26 градусов. Ночью похолодает до плюс 12−17, возможны небольшие дожди.
Синоптики предупреждают, что суббота может стать последним теплым днем в Москве — после 23 сентября ожидается резкое похолодание, город накроют ливни. В воскресенье может выпасть около четверти месячной нормы осадков, а столбики термометров не покажут больше плюс 15 градусов.