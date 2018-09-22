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07:42 (мск), источник: Известия

Тепло и без осадков будет в Москве 22 сентября

Тепло и без осадков будет в Москве в субботу, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Источник: Агентство «Москва»

Днем воздух прогреется до плюс 23−25 градусов, возможна переменная облачность. Осадков и усиления ветра не ожидается.

Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14−16 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до плюс 21−26 градусов. Ночью похолодает до плюс 12−17, возможны небольшие дожди.

Синоптики предупреждают, что суббота может стать последним теплым днем в Москве — после 23 сентября ожидается резкое похолодание, город накроют ливни. В воскресенье может выпасть около четверти месячной нормы осадков, а столбики термометров не покажут больше плюс 15 градусов.

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