Тепло и без осадков будет в Москве 22 сентября

Синоптики предупреждают, что суббота может стать последним теплым днем в Москве — после 23 сентября ожидается резкое похолодание, город накроют ливни. В воскресенье может выпасть около четверти месячной нормы осадков, а столбики термометров не покажут больше плюс 15 градусов.