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07:02 (мск), источник: Известия

Ученые выяснили, что шашлыки и барбекю вредят организму не меньше сигарет

Приготовление пищи на открытом огне или на углях не менее вредно, чем курение сигарет, так как повышает риск развития пневмонии, астмы и других болезней легких на 40−60%. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

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В опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine статье медики пояснили, что дым открытых костров, а также древесных и угольных печей содержит большое количество угарного газа и канцерогенов, вредных для здоровья.

Проанализировав данные о здоровье 277 тыс. жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, не страдающих болезнями легких и не курящих, ученые выяснили, что у половины участников эксперимента, периодически или постоянно использовавших уголь и дрова для приготовления пищи или обогрева, развились болезни легких.

В течение нескольких лет порядка 20 тыс. участников исследования умерли от рака и тяжелых легочных заболеваний.

Специалисты объяснили, что даже непродолжительный контакт с огнем повышает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5−5 раз, из-за этого растет вероятность развития рака.

«В среднем, люди, использующие открытый огонь, на 54% чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты», — приводит данные ученых «РИА Новости».

Сильнее всего «шашлыки» влияли на шансы приобрести туберкулез, астму и другие хронические болезни легких.

В июле ученые выяснили, что курение вейпов повышает риск развития рака так же сильно, как и курение обычных сигарет.

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