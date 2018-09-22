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12:45 (мск), источник: BFM.ru

Пилотессы и дальнобойщицы? Минтруда позволит женщинам осваивать мужские профессии

Правительство рассматривает снятие части ограничений со специальностей, входящих в официальный список запрещенных для представительниц прекрасного пола. Парадокс в том, что женщины в этих профессиях давно не новички.

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Источник: Reuters

В России с 1974 года действует официальный список из 456 видов работ, запрещенных для женщин из-за вреда репродуктивному здоровью. Сегодня часть профессий уже устарела или сильно изменилась. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин пообещал снять ограничения на работу в хлебопекарном деле, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, для водителей большегрузов и спецтехники.

Впрочем, женщины и без официального разрешения господина Топилина давно освоили мужские профессии. Например, в том же «Аэрофлоте» больше 20 дам-пилотов, рассказал командир экипажа Airbus А 320 летчик первого класса Андрей Литвинов.

Они зарекомендовали себя как хорошие специалисты, хорошие пилотессы. Во всем мире женщины-пилоты работают, и никаких проблем с этим не бывает. Пилотировать самолет, да, тяжело, но они справляются. Я летал с пилотессами и знаю командиров, наших девчонок, уже которые летают командирами, на «Аэробусах» и на «Боингах». Вторые пилоты у меня были. Летают абсолютно не хуже, некоторые даже лучше мужчин.
Андрей Литвинов
командир экипажа Airbus А 320

Женщины на корабле перестали быть плохой приметой. Они стоят за штурвалом океанских лайнеров под российским, и не только, флагами. Кстати, за границей при наборе команды пол соискателя давно не важен. Важны опыт, образование и иностранный язык. Ну, иногда еще виза. Часто мореходство — дело семейное: он механик или помощник, она капитан.

Отношусь очень положительно. Я знаком с девушками капитанами, общаюсь. Они не хуже, а иногда даже лучше выполняют свою профессию. Они очень успешны, эти девушки. Ведь они не только капитаны, но они последующие руководящие должности занимают, потом береговые. У меня был один случай, одна девушка каталась на одном теплоходе с нами как турист, потом загорелась идеей стать капитаном. Вы не поверите, но она сейчас работает старшим помощником капитана на большом круизном судне, пассажирском, туристическом. Скоро будет капитаном.
Роман Лизалин
капитан судна «Арабелла»
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В мае 2018 года в интернете соревновались в остроумии мужчины, оставлявшие комментарии к фотографии БелАЗа, раздавившего КАМАЗ-бензовоз на заправке. Водителем БелАЗа оказалась женщина. Выяснилось, что на Кузбассе, где все это случилось, женщин-водителей БелАЗов много.

Женщина-дальнобойщик, если и не стала заурядным явлением, то уж точно перестала быть совершенной экзотикой. Как правило, карьера начинается с подмен за рулем усталого мужа. Затем многие выходят в самостоятельный рейс. Хотя для женщины водить фуру все-таки тяжело. На авторулевой не поставишь, а если замерзнет солярка, забарахлит двигатель, спустит колесо, решать проблему придется своими силами.

Для мужчин это тяжелая работа, а для женщин она вообще связана с нехорошими последствиями. Для молодых женщин, которым еще рожать, долго сидящая, достаточно грязная, тяжелая, физически тяжелая работа. Я не говорю уже про спецтехнику. Я знаю женщину, которая на тракторе «Беларусь» работает, подменяет мужа. Они как-то вместе, он на самосвале, а она на тракторе. Я скажу, что это не массовое явление совершенно, редко, когда женщина выбирает профессию дальнобойщика. Реально не женская работа, конечно. Хотя, я не отказываю женщинам в любом труде, который ей нравится.
Сергей Гуляев
член координационного совета дальнобойщиков Санкт-Петербурга
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Кстати, профессии, которые вскоре официально станут женскими, довольно высокооплачиваемые. Меньше всех в этом списке, по данным компании HeadHunter, получают дальнобойщики — около 60 тысяч рублей. Зарплаты российских летчиков в крупных авиакомпаниях — от 350 тысяч до полумиллиона. От этой суммы начинается заработок капитана океанского лайнера или нефтетанкера.

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