«Не стоит топить алкоголем». Осенняя депрессия и как с ней бороться
— РИА Новости, Ирина Халецкая. В конце сентября в соцсетях традиционно пользуются популярностью
— РИА Новости, Ирина Халецкая. В конце сентября в соцсетях традиционно пользуются популярностью
По наблюдениям психоаналитиков, из года в год в это время происходит всплеск аффективных расстройств. РИА Новости поинтересовалось у специалистов, как подготовиться к осени и чем хандра отличается от обычного плохого настроения.
Грусть заставляет прятаться в пещеру
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Сезонная хандра, от которой страдают практически все люди на земле, возникает далеко не просто так.
Кандидат психологических наук Мария Киселева поясняет, что такие особенности поведения достались нам от древних людей: тогда без метеорологических станций и прикладных знаний о природе организм сам сигнализировал об изменениях погодных условий.
«Например, если давление падает, значит, есть риск урагана — нужно искать укрытие. Древний человек испытывал тревогу, искал, где спрятаться. Некоторые и сейчас несут в себе такую “метеостанцию”, их еще называют метеозависимыми», — комментирует она.
При этом, по мнению Киселевой, желание людей связать плохое настроение и апатию с погодными условиями слишком преувеличено.
«Многие жалуются на плохое самочувствие в
Спешу огорчить: настоящей депрессии подвержено очень мало людей. Если мы говорим о реальном тяжелом заболевании, то это всего один процент, если о сезонном — не более трех процентов.
И метеозависимых, кто действительно чувствует малейшие изменения в природе, тоже мало — всего около трех процентов", — приводит цифры психолог.
Как не спутать болезнь с тоской
Специалисты тем не менее обращают внимание на то, что плохое осеннее настроение все же не стоит игнорировать. От болезненной рекуррентной (сезонной) депрессии оно отличается лишь тем, насколько долго человек испытывает дискомфорт и как сильно это мешает ему жить. Более того, хандра может перерасти в тяжелый депрессивный эпизод, если для этого будут сопутствующие причины.
Доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Елена Рассказова уточнила РИА Новости, что для начала надо понять причину плохого настроения.
«Летом с этим проблем не бывает, но осенью, когда мы встаем и собираемся на работу в темноте, а вечером идем обратно опять же в темноте или
По ее словам, сейчас даже практикуется лечение светом — выдают специальные очки, которые пациент надевает утром, как бы подсвечивая сетчатку глаза. В результате организм подстраивается под нужный цикл, соответственно, настроение тоже улучшается. «В целом к осенней хандре лучше готовиться заранее: здесь нет
Психолог уточняет, что аффективное депрессивное расстройство, из которого человек порой не может выбраться неделями, выглядит точно так же, как и простая хандра.
Есть целый комплекс симптомов: подавленность, не зависящая от обстоятельств, потеря удовольствия, быстрая утомляемость, чувство бесполезности, тревоги, страха, заниженная самооценка, мысли о самоубийстве, нарушение аппетита, бессонница.
«Прежде чем обратиться к врачу, человек должен прислушаться к себе и понять: упаднические настроения проявляются только утром в
А если хандра слишком затяжная, нужна поддержка специалистов.
Депрессии сейчас очень успешно лечатся и медикаментозно, и психотерапией. Поэтому нужно не страдать, переживая каждую осень, а идти к врачу", — убеждена психолог.
Хандрить не страшно
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия — одно из наиболее распространенных психических расстройств: каждый третий человек хотя бы раз в жизни сталкивался с этим. Вместе с тем, разъясняет Мария Киселева, у людей сформировалось неправильное отношение к депрессии: якобы с ней надо скорее бороться всеми способами и через силу заставлять себя
«Но иногда осенняя хандра — это сигнал, что надо передохнуть и, что называется, свернуться калачиком. Можно погреться в ванной, вдыхать приятные ароматы, масла. И больше налегать на полезную пищу.
Не стоит топить это состояние алкоголем, такая попытка создать альтернативную реальность не решит проблему, а только осложнит работу и без того истощенного организма.
Хороший способ расслабиться — посмотреть мелодраму. Если во время кино захотелось плакать, а после напряжение прошло и стало легче, значит, нет повода для опасений, нужно было просто отдохнуть", — советует Киселева. И добавляет: для этого хватит двух дней, однако, если апатия не проходит больше недели, лучше проконсультироваться у специалистов.
Кроме того, по ее словам, переживать депрессию в городе намного сложнее: «Отрыв от природы сильно давит, мы не ощущаем цикличность, которая как
Помимо прочего, уточняет психолог, осенью, в особенности после летних каникул и отпусков, на человека традиционно наваливается много работы, приходится тратить больше времени и сил. «Разумеется, это скажется на состоянии, причем независимо от психосоматики. Мы должны к этому относиться с пониманием. Но некоторые начинают усугублять — страдать, говорить, что жизнь не удалась», — отмечает она.
Плюсы меланхолии
Важно также понимать, что осенний упадок сил случается у человека далеко не каждый раз: зачастую мы вообще не замечаем смены времен года. Поэтому, полагает психолог, в сезонной меланхолии есть и весомый бонус: она сигнализирует, что пора
«Организм иногда умнее нас самих: если мы потеряли
Что делать, чтобы не страдать
Иногда хорошего сна, длительной прогулки на свежем воздухе и скорректированного питания недостаточно, чтобы победить хандру. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов в беседе с корреспондентом РИА Новости отмечает, что в первую очередь следует поменять отношение к самой депрессии: рассматривать ее как вызов, а не как катастрофу.
«Одна из самых действенных и доступных практик, как ни странно, — поставить себе цель. Многие сетуют, что осенью им нечем себя занять, якобы холодно, пасмурно, на улице скучно. Значит, нужно активно взяться за все то, что вы не успели сделать раньше», — говорит Тхостов.
И цитирует Пушкина: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро». «Длинными зимними вечерами можно успеть переделать всю ту работу, на которую никак не находилось времени весной и летом. Заняться спортом, перечитать книги, приступить к изучению
Полезно также больше думать о приятном: к примеру, что скоро наступит Новый год. Элементарное планирование каникул поможет отвлечься, расслабиться и наполнить существование неким смыслом. В целом же надо помнить, что осенняя хандра — временное явление. Все пройдет, нужно лишь набраться терпения и подождать, подытожил Тхостов.