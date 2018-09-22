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12:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят лучшие сады на крыше (фото)

Зеленые крыши красивы и приносят пользу.

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Как известно, история садов на крышах началась очень давно. Еще в древнем Вавилоне, а затем в Римской империи были известны висящие сады и зеленые террасы, над созданием которых трудились десятки рабов, а также талантливейшие архитекторы и садовники своего времени.

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В христианской Европе «зелень» на домах была прерогативой северных народов. В Исландии, Дании, Норвегии на домах росла самая настоящая трава. Такие крыши помогали поддерживать в доме температуру и экономить топливо.

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В ХХ веке французский архитектор Ле Корбюзье всерьез задумался над садами на крышах. Он назвал их самой красивой частью зданий и способом озеленения городов.

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Зеленые крыши стали массовым явлением лишь в 80-х годах ХХ века. Дело в том, что только в это время появились надежные технологии и материалы для таких насаждений.

Самым знаменитым зданием этого времени считается дом Хундертвассера в Вене. Это жилое здание с 52 квартирами, 16 частными и 3 общими террасами. На них произрастают 250 деревьев и кустарников.

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Технологии нашего времени пошли намного дальше. Они позволяют создавать саморегулирующиеся системы. Это не только отличный способ озеленения городов, но и помощник в деле терморегуляции и поддержания здорового микроклимата.

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Зимой такие сады утепляют здание, а летом охлаждают. Они собирают атмосферные осадки, уменьшая нагрузку на канализацию. Сады также повышают звукоизоляцию и поглощают вредные вещества городской среды.

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