Как выглядят лучшие сады на крыше (фото)
Зеленые крыши красивы и приносят пользу.
Зеленые крыши красивы и приносят пользу.
Как известно, история садов на крышах началась очень давно. Еще в древнем Вавилоне, а затем в Римской империи были известны висящие сады и зеленые террасы, над созданием которых трудились десятки рабов, а также талантливейшие архитекторы и садовники своего времени.
В христианской Европе «зелень» на домах была прерогативой северных народов. В Исландии, Дании, Норвегии на домах росла самая настоящая трава. Такие крыши помогали поддерживать в доме температуру и экономить топливо.
В ХХ веке французский архитектор Ле Корбюзье всерьез задумался над садами на крышах. Он назвал их самой красивой частью зданий и способом озеленения городов.
Зеленые крыши стали массовым явлением лишь в 80-х годах ХХ века. Дело в том, что только в это время появились надежные технологии и материалы для таких насаждений.
Самым знаменитым зданием этого времени считается дом Хундертвассера в Вене. Это жилое здание с 52 квартирами, 16 частными и 3 общими террасами. На них произрастают 250 деревьев и кустарников.
Технологии нашего времени пошли намного дальше. Они позволяют создавать саморегулирующиеся системы. Это не только отличный способ озеленения городов, но и помощник в деле терморегуляции и поддержания здорового микроклимата.
Зимой такие сады утепляют здание, а летом охлаждают. Они собирают атмосферные осадки, уменьшая нагрузку на канализацию. Сады также повышают звукоизоляцию и поглощают вредные вещества городской среды.
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