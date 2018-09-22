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13:22 (мск), источник: Газета.Ру

Раскрыта загадка одной из самых известных оптических иллюзий

Группа ученых из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии выяснили, что восприятие известной оптической иллюзии «Моя жена и моя теща» зависит от возраста зрителя. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Источник: CC0 / William Ely Hill

Особенность иллюзии в том, что в одном лице заключены два: молодая женщина (стоит отвернувшись, зритель видит только ее нос, часть глаза, ухо и шею с ожерельем) и пожилая женщина (стоит в профиль, видны оба глаза, горбатый нос, рот и подбородок).

В эксперименте приняли участие 666 человек из 22 стран мира в возрасте от 18 до 68 лет.

Выяснилось, что люди младше 30 лет чаще видели девушку, а люди старше 30 лет чаще видели пожилую даму.

Изображение «Моя жена и теща» впервые появилось на немецкой открытке 1888 года. В 1915 году свою версию представил карикатурист Уильям Эли Хилл, позже оно стало классическим примером оптической иллюзии.

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