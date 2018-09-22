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20:35 (мск), источник: РИА Новости

Староверы из Южной Америки ищут в России землю и невест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен — РИА Новости. Делегация староверов из Бразилии, Боливии, Уругвая, США знакомится с российскими регионами, куда можно переехать по программе добровольного переселения соотечественников, группа из 21 человека уже посетила Приморский, Хабаровский края и Еврейскую автономию. Корреспондент РИА Новости в Амурской области узнала, что в Россию староверы едут за землей и невестами.

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Источник: РИА Новости

Во второй половине ХХ века староверы, эмигрировавшие после революции из России в Китай, переселились в страны Южной Америки, сейчас там проживают более 3 тысяч человек, в основном они занимаются сельским хозяйством.

Русские в поисках невест

В Россию староверы приехали 12 сентября, 21 человек — это представители общин из Бразилии, Аргентины, Уругвая, США, Новой Зеландии.

Татьяна Реутова, как и все женщины делегации, — в сашмуре, или шашмуре, — головном уборе, который положено носить замужним. Многие из старообрядцев приехали в Россию выбирать место для возможного переселения вместе с женами. У Реутовых в Бразилии четверо детей, двое из них уже создали свои семьи.

«У каждого свое понимание, кто как желает. Для меня красиво, где как горы», — внимательно смотрит в окно автобуса Татьяна.

Гор и сопок в Мазановском районе Приамурья, куда для знакомства приехали староверы, нет. Но есть 14 тысяч гектаров земли — решающий фактор для гостей. Староверам для одной семьи нужно 300 гектаров. Мужская часть делегации внимательно обследуют почву в полях, с собой специально привезли лопаты, осматривают посевы сои — основной культуры Приамурья.

Марья Калугина в Россию приехала во второй раз. На вопрос, не страшно ли будет переезжать, удивляется.

«Почему неизвестность-то? Мы же русские. Нам кажется, что мы здесь как дома тоже», — объясняет женщина. Желание вернуться именно домой — одно из ключевых для староверов.

«Они возвращаются на родину, для них это — сакральное слово. Из фраз, которые они говорят, мне запомнилась: «Нас господь лучше слышит на русской земле», «Наши деды здесь умирали, и мы должны быть тут похоронены» и «Русская земля — она православная», — рассказал руководитель блока развития миграционной и демографической политики Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Иван Ефимов, который сопровождает делегацию.

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В Россию староверы едут также в поисках пары. В Южной Америке, по словам Ефимова, молодому человеку трудно найти себе невесту так, чтобы она была не кровной родственницей. Препятствием для создания семьи может стать и духовное родство.

«Допустим, молодой человек не женится, если у его матери кто-то крестный из этой семьи, это тоже нельзя. С нами, например, двое парней приехали из Бразилии, но не в составе делегации, а самостоятельно, они приехали искать невест. В Амурской области не нашли, поедут дальше по общинам староверов. Две девушки из Уругвая планируют переезд по программе переселения соотечественников в Амурскую область, их цель — найти женихов», — объяснил Ефимов.

Китай как символ памяти и рынок сбыта

Как рассказал Ефимов, из уже увиденных российских регионов староверам понравилось Приморье.

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«Как они говорят, им там земля очень сильно глянулась, она свободная в большом количестве. И там есть перспектива продажи, к примеру, сои в Китай, Японию, в Корею. Предложений по земле в Приморье в десятки раз больше чем в Амурской области. Но они готовы в том числе приобретать землю, покупать в Амурской области», — говорит он.

В Приамурье гости из Южной Америки оценили близость Китая. Областной центр Приамурья Благовещенск и китайского соседа Хэйхэ разделяет только река Амур, по словам Ефимова, когда они были со староверами на набережной Благовещенска, приехавшие вспоминали, «как их бабушки пересекали Амур на плоту».

«Это было во время гонений, когда они переселялись в Северную Манчжурию. Для них это не просто Китай — это родина их дедов. Плюс — это рынок сбыта сои через реку», — пояснил собеседник агентства.

Птица для космодрома

На Дальний Восток с 2009 года по программе добровольного переселения соотечественников вернулись 133 старообрядца, в Амурскую область в 2016 году переехали 27 человек, они организовали отдельное поселение недалеко от города Свободного. Именно в эту общину собираются приехать в поисках женихов две девушки из Уругвая. Сюда заехали в гости и жители Южной Америки.

«Ты чья будешь?» — этот вопрос часто звучал в поселении амурских староверов, многие узнавали в приезжих дальних родственников.

«В Свободненском районе многие села были основаны старообрядцами. Деревня Бардагон была основана старообрядцами, здесь стоял главный старообрядческий собор русской старообрядческой церкви. В планах здешних староверов принять сюда родню», — рассказал омбудсмен по правам староверов в Амурской области Роберт Каминский.

В распоряжении староверов в Свободном более тысячи гектаров земли, в том числе оформленной по программе «дальневосточный гектар», фермеры занимаются животноводством, молоко сдают на Благовещенский молочный комбинат. В 2017 году они получили почти 6 миллионов рублей по программе предоставления грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

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«У Алексея Килина, к примеру, много живности, индюки, бройлеры. Он договорился с космодромом Восточный (рядом с городом Свободный), что будет свободного выгула птицу откормленную поставлять на космодром Восточный. Жена Алексея — чемпион Бразилии по изготовлению сыра, скоро должна тоже переехать, оформляет документы», — рассказал Каминский.

Окончательного решения о переезде в Приамурье никто из приехавших из Южной Америки не озвучил.

«Посмотреть Россию ведь можно, а так думать надо, хорошее впечатление осталось. Земля есть, все можно, если трудиться», — поделился впечатлением Памфил Пятов, в Бразилии у него шесть детей.

После Амурской области старообрядцы посетят Бурятию и Республику Карелию.

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