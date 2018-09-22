Рой из 60 тысяч пчел вторгся в больницу

Сотрудники больницы «Фулборн» в Кембридже были несказанно удивлены, когда с потолка на них стал капать самый настоящий мед.

Панели в местах, где просачивалась жидкость, пришлось разобрать. В итоге в больницу ворвался огромный пчелиный рой.

Специалисты, приехавшие решить проблему, заявили, что пчелы жили под крышей здания годами. Об этом свидетельствует огромное количество сот и внушительная пчелиная семья, которая может насчитывать 60 тысяч насекомых.

Потребовалось 12 часов, чтобы собрать весь рой. Пчел перевезли на новое место жительства, где у них будут все условия, чтобы собирать мед.