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13:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Рой из 60 тысяч пчел вторгся в больницу

Насекомые жили в потолке.

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Сотрудники больницы «Фулборн» в Кембридже были несказанно удивлены, когда с потолка на них стал капать самый настоящий мед.

Панели в местах, где просачивалась жидкость, пришлось разобрать. В итоге в больницу ворвался огромный пчелиный рой.

Специалисты, приехавшие решить проблему, заявили, что пчелы жили под крышей здания годами. Об этом свидетельствует огромное количество сот и внушительная пчелиная семья, которая может насчитывать 60 тысяч насекомых.

Потребовалось 12 часов, чтобы собрать весь рой. Пчел перевезли на новое место жительства, где у них будут все условия, чтобы собирать мед.

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