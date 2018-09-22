Swarm of 60,000 BEES invade Cambridge hospital building https://t.co/GvaoMn6zjX pic.twitter.com/nRhNJeYs3q— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 21 сентября 2018 г.
Рой из 60 тысяч пчел вторгся в больницу
Насекомые жили в потолке.
Насекомые жили в потолке.
Сотрудники больницы «Фулборн» в Кембридже были несказанно удивлены, когда с потолка на них стал капать самый настоящий мед.
Панели в местах, где просачивалась жидкость, пришлось разобрать. В итоге в больницу ворвался огромный пчелиный рой.
Специалисты, приехавшие решить проблему, заявили, что пчелы жили под крышей здания годами. Об этом свидетельствует огромное количество сот и внушительная пчелиная семья, которая может насчитывать 60 тысяч насекомых.
Потребовалось 12 часов, чтобы собрать весь рой. Пчел перевезли на новое место жительства, где у них будут все условия, чтобы собирать мед.
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