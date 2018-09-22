Пенсионер заработал деньги, убаюкивая кошек

75-летний Терри Лурмен из США проводит свои дни, посапывая в кресле или на кушетке с кошками. Это не беззаботная жизнь на пенсии, а самая настоящая работа, которая приносит неплохие деньги.

Терри — сотрудник мини-приюта для кошек. В его доме проходят реабилитацию животные «с особенностями» — одичалые, выздоравливающие или те, с которыми раньше жестоко обращались. Теперь все, что нужно таким животным, это ласка и покой. Постепенно кошки привыкают к человеку и становятся ручными. Затем их отдают новым владельцам.

Фотографии Терри, дремлющего с кошками, стали вирусными. Растроганные пользователи соцсетей стали жертвовать средства приюту. Только за последние двое суток было собрано больше 30 тысяч долларов.

Люди жертвуют по 1, 2 или 5 долларов. Но их много, и общая сумма оказалась внушительной, рассказала Элизабет Фельдхаузен, основательница приюта Wisconsin Safe Haven Pet Sanctuary.

Лурмен — учитель испанского языка на пенсии. Он стал волонтером в приюте, так как очень любит животных.