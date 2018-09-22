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16:02 (мск), источник: РИА Новости

«Настоящий ниндзя»: полет енота с девятого этажа поразил пользователей Сети

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Нью-Джерси внимание местных жителей и туристов привлек енот, сумевший взобраться по стене на девятый этаж здания и благополучно приземлиться на землю. Кадры с опасным прыжком животного разместили очевидцы в социальных сетях.

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По информации местного телеканала Fox29, енот залез наверх по стене жилого дома, после чего рядом со зданием стали собираться люди, которые стали искать пути для спасения животного.

На кадрах видно, как сидящий на большой высоте енот в какой-то момент падает вниз: неизвестно, решился ли он на прыжок сам или не удержался на отвесной стене дома.

В конце концов, енот благополучно приземлился на песок и убежал под аплодисменты свидетелей.

Пользователи твиттера поддержали бесстрашного зверька.

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«Настоящий ниндзя!», — написали в комментариях.

«Герой».

«Бедный парень».

«Уверен, это был инопланетянин», — пошутил @Natrone.

Многие также выразили надежду, что животное не пострадало.

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