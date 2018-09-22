«Настоящий ниндзя»: полет енота с девятого этажа поразил пользователей Сети
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В
По информации местного телеканала Fox29, енот залез наверх по стене жилого дома, после чего рядом со зданием стали собираться люди, которые стали искать пути для спасения животного.
На кадрах видно, как сидящий на большой высоте енот в
В конце концов, енот благополучно приземлился на песок и убежал под аплодисменты свидетелей.
Пользователи твиттера поддержали бесстрашного зверька.
«Настоящий ниндзя!», — написали в комментариях.
«Герой».
«Бедный парень».
«Уверен, это был инопланетянин», — пошутил @Natrone.
Многие также выразили надежду, что животное не пострадало.