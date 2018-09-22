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16:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кафе «переносит» посетителей в двухмерное пространство (фото)

Его создатели были вдохновлены телесериалом.

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В Сеуле работает необычное кафе, посетители которого словно оказываются в мультфильме.

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Декор и интерьер заведения создан специально, чтобы имитировать двухмерное пространство. Белый цвет, черные линии и плоские поверхности — все напоминает простую черно-белую графику комиксов.

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Создатели кафе были вдохновлены корейским телевизионным хитом «Меж двух миров». Дорама появилась на экранах в 2016 году. Это история про женщину-хирурга и авантюриста-предпринимателя. Загвоздка в том, что последний — персонаж веб-комикса. Но в какой-то момент судьбы героев фантастическим образом пересекаются.

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Небольшое уютное кафе открылось в июле 2017 года. За год оно стало одним из самых популярных в районе Еннам-дон.

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