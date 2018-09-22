Кафе «переносит» посетителей в двухмерное пространство (фото)
Его создатели были вдохновлены телесериалом.
Его создатели были вдохновлены телесериалом.
В Сеуле работает необычное кафе, посетители которого словно оказываются в мультфильме.
Декор и интерьер заведения создан специально, чтобы имитировать двухмерное пространство. Белый цвет, черные линии и плоские поверхности — все напоминает простую
Создатели кафе были вдохновлены корейским телевизионным хитом «Меж двух миров». Дорама появилась на экранах в 2016 году. Это история про
Небольшое уютное кафе открылось в июле 2017 года. За год оно стало одним из самых популярных в районе
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