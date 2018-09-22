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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Два робота с японского зонда «Хаябуса-2» высадились на астероиде Рюгу

ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Два робота «MINERVA-II 1» высадились в субботу на астероиде Рюгу, они были спущены с японского космического зонда «Хаябуса-2», сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.

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Источник: JAXA

Роботы Rover-1A и Rover-1B, которые и составляют «MINERVA-II 1», стали первыми роботами, успешно высадившимися на поверхности астероида и сделавшими там фотографии.

«MINERVA-II 1″ — это первые в мире роботы-разведчики, спустившиеся на поверхность астероида. Кроме того, впервые в мире им удается самостоятельно передвигаться по поверхности астероида и делать фотографии», — говорится в сообщении агентства.

В октябре планируется первая попытка самого зонда «Хаябуса-2» совершить посадку на астероид и взять пробы грунта. В июне этого года японский зонд «Хаябуса-2» после трехлетнего странствия в космосе достиг цели — приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 километров.

Космический зонд был запущен в 2014 году. За три с половиной года он преодолел расстояние, составившее в общей сложности 3,2 миллиарда километров. Астероид Рюгу удален от Земли на 2,8 миллиарда километров. Его диаметр составляет около 900 метров.

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Зонд пробудет вблизи астероида полтора года, за это время он трижды попытается взять пробы грунта, а затем привезти их на Землю. Первую попытку приземления на астероид и взять пробу зонд осуществит уже осенью.

Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.

Аналогичную задачу на астероиде Итокава выполнил его предшественник «Хаябуса» в 2010 году. Тогда тоже была совершена попытка спустить на поверхность роботов, но она не увенчалась успехом.

Японский космический зонд полетел к астероиду
Во время загрузки произошла ошибка.
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