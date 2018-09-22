Россиянин из космоса пофлиртовал с дочерью Трампа

Источник: AP 2018

Они обменялись фразами во время посещения последней космического центра в Хьюстоне. Видео визита опубликовано на YouTube.

«Когда я вижу вас по телевизору и в новостях, у меня улучшается настроение», — сказал Артемьев, отметив, что считает Иванку добрым и милым человеком.

В ответ она поблагодарила космонавта и сказала, что это очень мило.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fDLWSX4YUE8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дочь Дональда Трампа, будучи советником главы американского государства, разговаривала с экипажем МКС чуть более десяти минут: поблагодарила их за накапливаемый человечеством опыт космических полетов и упомянула возвращение человека на Луну.

13 сентября американский журналист Эрик Бергер рассказал в своей статье о трудностях во взаимоотношениях между НАСА и «Роскосмосом», которые могут возникнуть в скором будущем. Причиной тому растиражированная в СМИ информация, что в России рассматривают действия американского астронавта как приоритетную версию повреждения корпуса корабля «Союз».