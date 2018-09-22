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21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин из космоса пофлиртовал с дочерью Трампа

Российский космонавт Олег Артемьев сделал с орбиты комплимент дочери президента США.

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Источник: AP 2018

Они обменялись фразами во время посещения последней космического центра в Хьюстоне. Видео визита опубликовано на YouTube.

«Когда я вижу вас по телевизору и в новостях, у меня улучшается настроение», — сказал Артемьев, отметив, что считает Иванку добрым и милым человеком.

В ответ она поблагодарила космонавта и сказала, что это очень мило.

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Дочь Дональда Трампа, будучи советником главы американского государства, разговаривала с экипажем МКС чуть более десяти минут: поблагодарила их за накапливаемый человечеством опыт космических полетов и упомянула возвращение человека на Луну.

13 сентября американский журналист Эрик Бергер рассказал в своей статье о трудностях во взаимоотношениях между НАСА и «Роскосмосом», которые могут возникнуть в скором будущем. Причиной тому растиражированная в СМИ информация, что в России рассматривают действия американского астронавта как приоритетную версию повреждения корпуса корабля «Союз».

30 августа стало известно об утечке воздуха на МКС. Причиной неполадок стала трещина в обшивке «Союза», пристыкованного к станции. Повреждение вызвано воздействием сверла на обшивку. Космонавтам удалось заделать отверстие.

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