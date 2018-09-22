Тошнотворная еда, которую некоторые считают истинным деликатесом
На вкус и цвет товарищей нет. А также на запах и текстуру. Во многих странах есть местные деликатесы, которые в лучшем случае вызывают отвращение и тошноту во всем остальном мире.
На вкус и цвет товарищей нет. А также на запах и текстуру. Во многих странах есть местные деликатесы, которые в лучшем случае вызывают отвращение и тошноту во всем остальном мире.
На вкус и цвет товарищей нет. А также на запах и текстуру. Во многих странах есть местные деликатесы, которые в лучшем случае вызывают отвращение и тошноту во всем остальном мире.
Часто, весьма часто, это
Вообще последнее время ученые говорят, что якобы чем больше употреблять в пищу гнилья — еды, прошедшей процесс ферментации, — тем лучше для вашего здоровья, так как это резко улучшает микробиом (состав микрофлоры) вашего кишечника.
Но все равно некоторые продукты и блюда человеку постороннему кажутся буквальным воплощением
Тут следует немедленно отметить, что ученые и производители еды разделяют процессы ферментации, брожения и гниения — это не полные синонимы. Но все эти процессы подразумевают разложение белков. И для обычного человека, не имеющего отношения к лабораториям и производству деликатесов, все это воспринимается как нечто гниющее. Иногда очень хорошо гниющее.
И вот вам несколько примеров деликатесов, прочтя о которых, вы еще долго будете просыпаться в холодном поту.
Конечно, все оценочные заявления в этом тексте отражают исключительно вкусовые предпочтения автора и никого другого — и не претендуют на непредвзятую оценку тех или иных блюд.
Практически все эти деликатесы ваш покорный слуга попробовал сам. Первый — и последний раз в жизни.
Живой плачущий сыр
Нет ничего более удивительного, чем сыр из Сардинии под названием «касу марцу». Сыр этот настолько необычен, что по европейским правилам гигиены и защиты здоровья населения производить его запрещено.
Но запреты, как известно из всей истории человечества, лишь возбуждают интерес и аппетит. На Сардинии сразу же после еврозапрета возник черный рынок касу марцу, а хипстеры по всей Европе платят хорошие деньги, чтобы заполучить это лакомство.
Так в чем же проблема, спросите вы. Сотворить касу марцу не так сложно, но вот как съесть этот сыр — отдельный вопрос.
Берется сыр пекорино, и его оставляют в сухом и тихом месте, чтобы он начал гнить. В него забираются сырные мухи и оставляют там свои личинки. Личинки (также известные как сырные черви) там процветают, и благодаря их пищеварительной деятельности из сыра начинает выделяться жидкость, которую знающие люди называют слезами.
Вот
Но это не простая процедура. Личинки сырных мух отличаются двумя особенностями — они пугливы, а когда им страшно за свою жизнь, они еще и прыгучие. Они могут подскочить на 15 сантиметров.
Итак, касу марцу кладется на стол. Поедатель берет в одну руку нож, чтобы отрезать себе лакомый кусок, а другой рукой прикрывает лицо, чтобы прыгающие личинки не попали в нос или глаза.
Те, кто не любит поедать скачущих личинок, могут положить сыр в бумажный пакет и плотно его завернуть. Личинки заметят нехватку кислорода и опять же начнут прыгать. После того как в пакете прекратится их шуршание, сыр можно есть. На этот раз с дохлыми сырными червями.
Переизбыток мочевины
Когда дело доходит до гнилья, изобретательности человека нет предела. Допустим, вы живете в Исландии, в
Все не так просто. Мясо гренландской акулы для человека смертельно, так как оно перенасыщено мочевиной. Исландцев это не остановило. Акул отлавливают, потрошат и отрезают им головы. Оставшееся тело закапывается в песок и сверху придавливается камнями, чтобы все соки из тушки вытекли.
Вот тогда это можно есть.
Так как деликатес отличается сильнейшим вкусом и запахом аммиака, по традиции следует одновременно пить местный шнапс, известный в народе как «чума». Этот напиток тоже не для слабонервных, но хорошо отбивает вкус и запах аммиака. Главное — глотать и то и другое как можно быстрее.
Если у вас нет ни времени, ни сил закапывать и откапывать акулу и всячески способствовать ее гниению, зайдите в любой исландский супермаркет и купите эту вещь под названием хаукартль.
Лучший завтрак
Идея закусить
Кроме того, они не только вонючие, но еще и липкие по консистенции. Да и на вид они больше всего похожи на то, что производит трехлетний ребенок, страдающий кишечной инфекцией.
Вот именно это популярно в Японии на завтрак. Ведь это и в самом деле бодрит.
Мировой рекорд
Во многих местах особенно ценится вонючесть продукта. Нет, речь не идет о рокфоре или стилтоне. По сравнению с некоторыми кулинарными изобретениями, эти сыры просто благоухают как розы в королевском саду. И вот тут Швеция оказалась мировым лидером. Вряд ли можно найти нечто более вонючее, чем сюрстрёмминг. Как минимум так считают японские ученые, которые сравнивали пахучесть разных видов еды.
Эту вещь рекомендуется есть на улице, так как иначе ваш дом или квартира будут попахивать так, как будто там прошелся десяток испуганных скунсов. На проветривание дома уйдут дни, если не недели.
Сюрстрёмминг — вещь удивительная. В Швеции решили, что просто так есть или солить балтийскую селедку слишком скучно и прозаично. Соответственно, много веков тому назад шведы придумали сначала слегка засаливать сельдь, затем держать ее в воде для брожения. А в XIX веке решили, что лучше всего после недолгого брожения класть это сокровище в консервные банки и закупоривать там, пока рыба продолжает гнить. В процессе ферментации образуются сероводород, а также уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Консервные банки с гниющим деликатесом иногда взрываются.
Но шведы не только поедают эту вонючую вещь. В конце августа 2018 года ей нашли еще одно применение. Шведские неонацисты собирались пройти маршем по Стокгольму. Маршрут был согласован с властями. Но за час до его начала
Столетние яйца
Китаю следует отдать должное. Там есть множество всевозможных блюд из самых невероятных и безумно вкусных ингредиентов. Но как минимум одно блюдо ясно дает понять своим названием, с чем вам предстоит иметь дело.
Столетние, а иногда и тысячелетние яйца. То есть яйца далеко не самой первой и даже не второй свежести.
Самый простой способ добиться желаемого результата — залить утиные яйца щелочью и плотно завернуть в целлофан, чтобы перекрыть доступ кислорода. Оставить это в сухом и не слишком холодном месте месяца на три, а то и шесть. Есть и гораздо более изощренные способы добиваться гниения этих яиц, но в нормальных условиях этот — самый простой.
Само собой, когда вы решите, что пришло время эту вещь съесть, от запаха аммиака будет никуда не деться. Но у столетних яиц есть одно полезное качество: их можно хранить годами (но не веками).
Британское чудо
Великобритания — родина продукта, который, строго говоря, не является результатом гниения. Но он весьма гнилоподобен.
Представьте себе, что
Результат — мармайт.
Лучше и в самом деле не скажешь. Но если вы хотите угодить британке или британцу, живущими за пределами родного острова, привезите им баночку мармайта, и на
Нечто подобное также существует в Австралии (Vegemite) и в Германии (Vitam-R), но для настоящего британца это все абсолютно неправильные имитации, изготовленные лишь для того, чтобы дразнить англичан, шотландцев и прочих валлийцев.
Тут мы ограничились лишь гнилыми вещами, но список неожиданных блюд, часто вызывающих тошноту при одной о них мысли среди тех, кто к ним не привык с детства, широк и необъятен.
Тут и устрицы Скалистых гор (жареные телячьи яички), холодец, запеченные глаза тунца, сердца тупиков, отваренное коровье вымя, поджаренные тарантулы, сваренные яйца с утиным эмбрионом внутри, желе из носа лося, китовый жир, засоленный в молочной сыворотке, окрошка, вонючее тофу (да, это официальное название этого продукта) и многое, многое другое.
И