Тошнотворная еда, которую некоторые считают истинным деликатесом

На вкус и цвет товарищей нет. А также на запах и текстуру. Во многих странах есть местные деликатесы, которые в лучшем случае вызывают отвращение и тошноту во всем остальном мире.

Часто, весьма часто, это что-то гнилое. Не закатывайте глаза при одной мысли об этом, ведь, в конце концов, сыр — это продукт гниения молока, вино — винограда, а пиво — ячменя.

Вообще последнее время ученые говорят, что якобы чем больше употреблять в пищу гнилья — еды, прошедшей процесс ферментации, — тем лучше для вашего здоровья, так как это резко улучшает микробиом (состав микрофлоры) вашего кишечника.

Но все равно некоторые продукты и блюда человеку постороннему кажутся буквальным воплощением какого-то особенно изощренного кошмара.

Тут следует немедленно отметить, что ученые и производители еды разделяют процессы ферментации, брожения и гниения — это не полные синонимы. Но все эти процессы подразумевают разложение белков. И для обычного человека, не имеющего отношения к лабораториям и производству деликатесов, все это воспринимается как нечто гниющее. Иногда очень хорошо гниющее.

В этой статье слова «гниль» или «гниение» описывают все эти — в целом похожие — процессы. Это не совсем научно. Но полностью отражает чувства человека, первый раз в жизни столкнувшегося с этими якобы съедобными произведениями.

И вот вам несколько примеров деликатесов, прочтя о которых, вы еще долго будете просыпаться в холодном поту.

Конечно, все оценочные заявления в этом тексте отражают исключительно вкусовые предпочтения автора и никого другого — и не претендуют на непредвзятую оценку тех или иных блюд.

Практически все эти деликатесы ваш покорный слуга попробовал сам. Первый — и последний раз в жизни.

Живой плачущий сыр

Нет ничего более удивительного, чем сыр из Сардинии под названием «касу марцу». Сыр этот настолько необычен, что по европейским правилам гигиены и защиты здоровья населения производить его запрещено.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjtz9Q5h_zO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjtz9Q5h_zO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bjtz9Q5h_zO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ?Сыры Мира? (@worldgourmet.ru)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-07T07:54:52+00:00">7 Июн 2018 в 12:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но запреты, как известно из всей истории человечества, лишь возбуждают интерес и аппетит. На Сардинии сразу же после еврозапрета возник черный рынок касу марцу, а хипстеры по всей Европе платят хорошие деньги, чтобы заполучить это лакомство.

Так в чем же проблема, спросите вы. Сотворить касу марцу не так сложно, но вот как съесть этот сыр — отдельный вопрос.

Сыр касу марцу из Сардинии следует есть, когда из него прыгают личинки.

Берется сыр пекорино, и его оставляют в сухом и тихом месте, чтобы он начал гнить. В него забираются сырные мухи и оставляют там свои личинки. Личинки (также известные как сырные черви) там процветают, и благодаря их пищеварительной деятельности из сыра начинает выделяться жидкость, которую знающие люди называют слезами.

Вот тут-то, когда сыр начинает мироточить, его и следует есть.

Но это не простая процедура. Личинки сырных мух отличаются двумя особенностями — они пугливы, а когда им страшно за свою жизнь, они еще и прыгучие. Они могут подскочить на 15 сантиметров.

Итак, касу марцу кладется на стол. Поедатель берет в одну руку нож, чтобы отрезать себе лакомый кусок, а другой рукой прикрывает лицо, чтобы прыгающие личинки не попали в нос или глаза.

Те, кто не любит поедать скачущих личинок, могут положить сыр в бумажный пакет и плотно его завернуть. Личинки заметят нехватку кислорода и опять же начнут прыгать. После того как в пакете прекратится их шуршание, сыр можно есть. На этот раз с дохлыми сырными червями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTj7YMwlIkg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTj7YMwlIkg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTj7YMwlIkg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от KIM LILIYA путешественник (@baykalka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-01T19:25:00+00:00">1 Май 2017 в 12:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Переизбыток мочевины

Когда дело доходит до гнилья, изобретательности человека нет предела. Допустим, вы живете в Исландии, в каком-то там далеком веке. Еды в стране мало, но в прибрежных водах полным полно гренландских акул. Ну, скажете вы, в чем проблема — поймать и съесть!

Источник: AFP 2018

Все не так просто. Мясо гренландской акулы для человека смертельно, так как оно перенасыщено мочевиной. Исландцев это не остановило. Акул отлавливают, потрошат и отрезают им головы. Оставшееся тело закапывается в песок и сверху придавливается камнями, чтобы все соки из тушки вытекли.

Гниет эта акула несколько месяцев. Наступает момент, когда даже чайки не притронутся к этому мясу. Тут акулу выкапывают, разрезают на куски, а куски вывешивают еще на несколько месяцев в сарае, чтобы они еще хорошенько подгнили.

Вот тогда это можно есть.

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Так как деликатес отличается сильнейшим вкусом и запахом аммиака, по традиции следует одновременно пить местный шнапс, известный в народе как «чума». Этот напиток тоже не для слабонервных, но хорошо отбивает вкус и запах аммиака. Главное — глотать и то и другое как можно быстрее.

Если у вас нет ни времени, ни сил закапывать и откапывать акулу и всячески способствовать ее гниению, зайдите в любой исландский супермаркет и купите эту вещь под названием хаукартль.

Лучший завтрак

Идея закусить чем-то хорошо подгнившим охватила все континенты. Вот вам пример — натто. Это традиционная японская еда. Соевые бобы, прошедшие ферментацию, то есть абсолютно гнилые. Вкус и запах у этого деликатеса соответствующие.

Кроме того, они не только вонючие, но еще и липкие по консистенции. Да и на вид они больше всего похожи на то, что производит трехлетний ребенок, страдающий кишечной инфекцией.

Вот именно это популярно в Японии на завтрак. Ведь это и в самом деле бодрит.

Мировой рекорд

Во многих местах особенно ценится вонючесть продукта. Нет, речь не идет о рокфоре или стилтоне. По сравнению с некоторыми кулинарными изобретениями, эти сыры просто благоухают как розы в королевском саду. И вот тут Швеция оказалась мировым лидером. Вряд ли можно найти нечто более вонючее, чем сюрстрёмминг. Как минимум так считают японские ученые, которые сравнивали пахучесть разных видов еды.

Источник: AFP 2018

Эту вещь рекомендуется есть на улице, так как иначе ваш дом или квартира будут попахивать так, как будто там прошелся десяток испуганных скунсов. На проветривание дома уйдут дни, если не недели.

Сюрстрёмминг — вещь удивительная. В Швеции решили, что просто так есть или солить балтийскую селедку слишком скучно и прозаично. Соответственно, много веков тому назад шведы придумали сначала слегка засаливать сельдь, затем держать ее в воде для брожения. А в XIX веке решили, что лучше всего после недолгого брожения класть это сокровище в консервные банки и закупоривать там, пока рыба продолжает гнить. В процессе ферментации образуются сероводород, а также уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Консервные банки с гниющим деликатесом иногда взрываются.

Но шведы не только поедают эту вонючую вещь. В конце августа 2018 года ей нашли еще одно применение. Шведские неонацисты собирались пройти маршем по Стокгольму. Маршрут был согласован с властями. Но за час до его начала кто-то разлил жидкость из банки сюрстрёмминга по всему маршруту. Этого не вынесли даже местные ультранационалисты.

Столетние яйца

Китаю следует отдать должное. Там есть множество всевозможных блюд из самых невероятных и безумно вкусных ингредиентов. Но как минимум одно блюдо ясно дает понять своим названием, с чем вам предстоит иметь дело.

Столетние, а иногда и тысячелетние яйца. То есть яйца далеко не самой первой и даже не второй свежести.

Самый простой способ добиться желаемого результата — залить утиные яйца щелочью и плотно завернуть в целлофан, чтобы перекрыть доступ кислорода. Оставить это в сухом и не слишком холодном месте месяца на три, а то и шесть. Есть и гораздо более изощренные способы добиваться гниения этих яиц, но в нормальных условиях этот — самый простой.

Само собой, когда вы решите, что пришло время эту вещь съесть, от запаха аммиака будет никуда не деться. Но у столетних яиц есть одно полезное качество: их можно хранить годами (но не веками).

Британское чудо

Великобритания — родина продукта, который, строго говоря, не является результатом гниения. Но он весьма гнилоподобен.

Представьте себе, что кто-то в начале лета взял тушу недавно скончавшегося относительно большого млекопитающего, положил ее на самое дно большой свалки и оставил там месяца на три. На жаре. После чего собрал образовавшуюся на дне черноватую массу с соответствующим вкусом и запахом, разложил ее в стеклянные банки и стал продавать.

Результат — мармайт. Коричнево-черная паста, которую намазывают на хлеб и с упоением поедают. Правда, не все. Компания, это изобретение производящая (а основано оно на самом деле всего лишь на дрожжевом экстракте — побочном продукте производства пива), знает, что ее детище, мягко говоря, не каждому по вкусу, и, соответственно, ее основной рекламный слоган звучит так: «Вы это либо любите, либо ненавидите».

Лучше и в самом деле не скажешь. Но если вы хотите угодить британке или британцу, живущими за пределами родного острова, привезите им баночку мармайта, и на какое-то время вы будете самым любимым человеком.

Нечто подобное также существует в Австралии (Vegemite) и в Германии (Vitam-R), но для настоящего британца это все абсолютно неправильные имитации, изготовленные лишь для того, чтобы дразнить англичан, шотландцев и прочих валлийцев.

Тут мы ограничились лишь гнилыми вещами, но список неожиданных блюд, часто вызывающих тошноту при одной о них мысли среди тех, кто к ним не привык с детства, широк и необъятен.

Тут и устрицы Скалистых гор (жареные телячьи яички), холодец, запеченные глаза тунца, сердца тупиков, отваренное коровье вымя, поджаренные тарантулы, сваренные яйца с утиным эмбрионом внутри, желе из носа лося, китовый жир, засоленный в молочной сыворотке, окрошка, вонючее тофу (да, это официальное название этого продукта) и многое, многое другое.

И кто-то где-то все это смакует и не может дождаться следующей порции.