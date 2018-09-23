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01:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие продукты вредят нервам?

АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

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Источник: AP 2018

Некоторые исследования показывают связь между питанием человека и здоровьем его нервной системы. Выделяются продукты, полезные для нервных клеток и мозга, а также те, которые могут оказывать негативный эффект.

Токсичная рыба

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Специалисты Национального центра исследований в области здравоохранения США выяснили, что рыба, накапливающая в себе ртуть, может вызывать у людей неврологические синдромы. В особой группе риска — беременные женщины и новорожденные дети.

Ртуть, которая попадает в атмосферу через отходы, под воздействием природных процессов преобразуется в ядовитое органическое соединение: метилртуть. Оно попадает в водоёмы и накапливается в рыбе. Чем выше рыба в пищевой цепи, т. е. крупнее, тем больше у неё может быть токсинов: она впитывает в себя яд из съеденных более мелких морских обитателей. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Агентство по охране окружающей среды США выпустили совместную памятку о рыбе, которая больше всего накапливает метилртуть.

Это акулы, рыба-меч, королевская скумбрия, золотой окунь и тунец.

Исследование Школы морских наук и наук об атмосфере в Университете Стоуни Брук показало, что концентрация ртути в дикой рыбе выше от двух до двенадцати раз, чем в фермерской.

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По оценкам Национальной академии наук США, около 60 000 детей ежегодно рождаются с угрозами развития неврологических проблем из-за воздействия метилртути в утробе матери. Пренатальное и младенческое воздействие этого соединения негативно сказывается на внимании, памяти, визуально-пространственных навыках и координации ребёнка. Последствиями токсичности метилртути у человека могут быть депрессия и парестезия (расстройство чувствительности, при котором спонтанно возникают ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек).

Трансжиры, соль и сахар

Австралийская служба помощи больным деменцией ссылается на некоторые исследования, которые обнаруживают связь между диетой и возможностью развития болезни Альцгеймера и других видов деменций. Пациентам в высокой зоне риска рекомендуется снизить потребление алкогольных напитков, а также насыщенных и трансненасыщенных жиров.

Насыщенные жиры содержатся в пальмовом и кокосовом маслах, свинине, говядине, молочных продуктах, трансжиры — в маргарине, готовых хлебных продуктах и кондитерских изделиях.
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Кроме того, организация рекомендует уменьшить в пище содержание соли и сахара: первый продукт может привести к гипертонии, а второй повышает риск диабета второго типа. Эти два заболевания являются факторами, повышающими риск развития слабоумия.

Шоколад, молоко и сыр

Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал АиФ.ru о том, какие ещё продукты могут иметь негативное влияние на нервную систему. «Продуктов, которые вызывали бы нервные болезни или повреждения нервов, как таковых нет. Но есть определённые заболевания, при которых пациентам рекомендуется воздержаться от тех или иных продуктов. При мигрени приступы может провоцировать употребление в пищу горького шоколада, красного вина, твёрдых сортов сыра, бобовых. При вегетососудистой дистонии не рекомендуется употреблять алкоголь и курить. Пациентам, у которых есть проблемы с сосудами головного мозга, рекомендуется диета с низким содержанием жирных молочных продуктов, жирного мяса», — говорит невролог.

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