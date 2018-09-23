Какие продукты вредят нервам?
АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Некоторые исследования показывают связь между питанием человека и здоровьем его нервной системы. Выделяются продукты, полезные для нервных клеток и мозга, а также те, которые могут оказывать негативный эффект.
Токсичная рыба
Специалисты Национального центра исследований в области здравоохранения США выяснили, что рыба, накапливающая в себе ртуть, может вызывать у людей неврологические синдромы. В особой группе риска — беременные женщины и новорожденные дети.
Ртуть, которая попадает в атмосферу через отходы, под воздействием природных процессов преобразуется в ядовитое органическое соединение: метилртуть. Оно попадает в водоёмы и накапливается в рыбе. Чем выше рыба в пищевой цепи, т. е. крупнее, тем больше у неё может быть токсинов: она впитывает в себя яд из съеденных более мелких морских обитателей. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Агентство по охране окружающей среды США выпустили совместную памятку о рыбе, которая больше всего накапливает метилртуть.
Исследование Школы морских наук и наук об атмосфере в Университете Стоуни Брук показало, что концентрация ртути в дикой рыбе выше от двух до двенадцати раз, чем в фермерской.
По оценкам Национальной академии наук США, около 60 000 детей ежегодно рождаются с угрозами развития неврологических проблем
Трансжиры, соль и сахар
Австралийская служба помощи больным деменцией ссылается на некоторые исследования, которые обнаруживают связь между диетой и возможностью развития болезни Альцгеймера и других видов деменций. Пациентам в высокой зоне риска рекомендуется снизить потребление алкогольных напитков, а также насыщенных и трансненасыщенных жиров.
Кроме того, организация рекомендует уменьшить в пище содержание соли и сахара: первый продукт может привести к гипертонии, а второй повышает риск диабета второго типа. Эти два заболевания являются факторами, повышающими риск развития слабоумия.
Шоколад, молоко и сыр