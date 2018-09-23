В России появился еще один город-миллионник

Источник: РИА "Новости"

«Во время вступительной части перед началом праздничного гала-концерта в честь 225-й годовщины со дня основания Краснодара (Курнякова — Ред.) объявила, что столица Кубани официально признана городом-миллионником и вручила символическое свидетельство главе города Евгению Первышову», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

По словам Первышова жители Краснодара несколько лет добивались этого статуса.

В число городов-миллионников также входят Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Пермь, Новосибирск, Самара, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Росто-на-Дону и Воронеж.