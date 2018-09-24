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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Бермудский монстр: ученые раскрыли тайны выброшенных на берег чудовищ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Во время штормов по всему миру на берег выносит десятки погибших морских животных, порой очень странных. Из-за разложения, отсутствия тканей, скелета их часто не могут идентифицировать даже специалисты, и людское воображение создает таинственных существ, до сих пор ускользавших от наших глаз.

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«Это чудовище», «Оно покрыто шерстью», «Выглядит живым» — вот первая реакция очевидцев. В подборке РИА Новости — самые загадочные монстры, подброшенные океаном.

Столетний глобстер

В июле 2003 года на берег Чили вынесло огромную бесформенную органическую массу, которая растеклась по земле.

Размеры поражали: длина ужасного «студня» — 12 метров, масса — 13 тонн.

Заголовки мировых СМИ протрубили: «Чилийский глобстер поставил ученых в тупик».

Источник: AFP 2018

Глобстером называют неопознанную тушу, выброшенную морем. В прежние времена, до развития генетических методов, было сложно определить вид животного, поэтому глобстеры служили источником вдохновения для криптозоологов — энтузиастов-любителей, ищущих неизвестных науке существ вроде снежного человека и замученных американскими военными пришельцев.

Чилийскому глобстеру повезло. Его посетили сотрудники местного центра изучения морских млекопитающих и визуально определили, что это, вероятно, остов кита.

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Затем ученые из США и Новой Зеландии под руководством Сидни Пирса взяли образец органики из туши и провели гистологический анализ. С помощью полимеразноцепной реакции восстановили ДНК. Результаты показали, что это однозначно ткани кашалота, а не, к примеру, кальмара.

Несколькими годами ранее Пирс прославился тем, что раскрыл две тайны сразу — «бермудского блоба», найденного в 1988 году, и «монстра святого Августина», вынесенного на пляж штата Флориды в 1896 году.

Ткани «монстра святого Августина» сто лет хранились в научных лабораториях. Многие исследователи пытались определить вид существа, подозревая в нем гигантского кальмара. Пирс с помощью современных методов установил, что это останки теплокровного позвоночного животного, как и туша «бермудского блоба».

Бревно со щупальцами

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла в Новой Зеландии, произошедшее 14 ноября 2016 года, обнажило часть морского дна вместе с его обитателями. Большинство быстро уползло самостоятельно в привычную водную среду, а огромное двухметровое, покрытое щупальцами существо осталось. Спустя месяц его нашли местные жители.

Объект был в ужасном состоянии, еще шевелился и страшно вонял. К месту происшествия вызвали ученых, которые быстро выяснили, что перед ними — мириады усоногих рачков-балянусов вида Lepas anatifera, облепившие бревно.

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Балянусы любят крепиться к днищам судов, мусору и таким образом путешествовать по океану. Мышцы, которыми рачки держатся за поверхность, могут вытягиваться почти на метр.

Волосатый монстр с Камчатки

В августе этого года после сильного шторма на берег Камчатки выбросило странную тушу в два человеческих роста, покрытую шерстью.

Местная жительница разместила фотографии морского чудовища в соцсетях, записала видеоролик на YouTube и попросила всех узнать, что это за существо. Высказывались предположения о том, что останки принадлежат шерстистому мамонту или гигантскому кальмару.

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Сотрудники КамчатНИРО опровергли эти домысли и сообщили, что на фото — туша кита или огромной акулы, которая в процессе разложения лишилась жировой прослойки и обросла морскими организмами.

Розовое шевелящееся желе

На этой неделе, 17 сентября, очередного «монстра» обнаружили на берегу Новой Зеландии, к северу от Окленда. Нашедшая его семья поразилась размерам и расцветке существа, похожего на гигантскую медузу.

Фотографии находки отправили в СМИ и ученым из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA).

«Монстр» оказался волосистой цианеей — самой крупной из известных на Земле медуз.
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Цианея обитает в арктических морях, Атлантике и Тихом океане. Ее купол достигает двух метров в диаметре, а щупальца, усеянные стрекательными клетками, — более двадцати метров в длину. Этот опасный хищник плавает в открытом море и никогда по своей воле не приближается к берегу.

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