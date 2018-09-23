Кошелек на замке: как защитить свою банковскую карту от воров
— РИА Новости, Александр Лесных. За первые шесть месяцев текущего года с банковских карт россиян украдено около 1,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в 2016-м.
— РИА Новости, Александр Лесных. За первые шесть месяцев текущего года с банковских карт россиян украдено около 1,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в 2016-м.
Изменились и жульнические методы: если раньше упор делался на сканирование карт и изготовление дубликатов, то сейчас все больше в ходу
Курочка по зернышку
Широкое распространение банковских карт с функцией бесконтактной оплаты сделало их удобной мишенью для жуликов. Если раньше щипачи годами оттачивали ловкость рук, чтобы незаметно вытащить бумажник из чужого кармана, то сейчас бесконтактные карты выполняют за них большую часть работы.
И хотя на картах с бесконтактной оплатой установлен лимит примерно в 1000 рублей, в утреннем метро всего за несколько часов можно «накликать»
Защититься от таких воров можно несколькими способами. Самый легкий — купить специальный экранированный кошелек. Однако прежде чем складывать туда все свои карты, убедитесь, что экран работает: проверьте, пройдет ли оплата в любом из ближайших продуктовых магазинов.
Второй способ такой же простой, но более надежный: заведите еще одну карту того же банка. В чем смысл?
В остальное время держите карту пустой.
Это поможет сохранить средства и в заграничных поездках, и при совершении покупок в интернете. Известны случаи, когда даже такие солидные компании, как Booking.com, хранили в офисах распечатки с данными банковских карт клиентов в открытом виде, а путешественники об этом даже не подозревали.
Еще один плюс такого метода: многие банки выпускают платежные карты с множеством полезных функций, включая бонусные авиамили, кешбэк (возврат части средств за покупки) и так далее. Выходит, что это не только безопасно, но и выгодно.
Третий способ больше всего подойдет владельцам смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Подтверждение транзакции производится сканированием отпечатка пальца, и просто приложить к смартфону терминал недостаточно. Опасаться кражи смартфона тоже не приходится: хоть это и обидно, разработчики ведущих брендов уверяют, что данные о банковских картах хранятся на отдельных чипах в зашифрованном виде и извлечь их попросту невозможно.
Дырявый телефон
Номер мобильного телефона — одно из самых слабых звеньев цепи, связывающей вас с банковской картой. Бесспорно, мобильный и
Предположим, у злоумышленника уже есть данные вашей карты: запомнить их может, например, официант из вашего любимого ресторана.
Имея это в виду, службы безопасности банков создали последний рубеж обороны:
Для этого требуется посетить офис оператора, предварительно озаботившись покупкой поддельного паспорта. Разумеется, это достаточно трудоемко, но и возможная прибыль мошенников высока.
Поэтому,
Вы подключите к этому номеру банковские услуги, и мошенник будет получать все адресованные вам банком сообщения. А это уже прямой путь к хищению ваших денег.
Последнее вряд ли можно отнести к «строго рекомендуемым». И все же лучше потратить время на восстановление карты, чем тешить себя надеждой, что украденные деньги однажды вернутся.
Опасные сети
В конце концов, подвести владельца банковской карты способен и его любимый гаджет. Правда, зачастую виноват в этом вовсе не он, а сам пользователь.
Речь идет о любых точках доступа, расположенных в кафе, аэропортах, транспорте и так далее. Беда в том, что злоумышленники давно научились «выкачивать» все необходимые данные из устройств, подключенных к общественным сетям. Это ставит под угрозу не только банковские карты, но и вообще всю информацию, хранящуюся на устройстве.