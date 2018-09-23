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10:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят знаменитые тюрьмы-острова (фото)

Большинство стали музеями, но некоторые еще действуют.

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Спайк, Ирландия

Остров Спайк в Коркской гавани когда-то был викторианской тюрьмой. Осужденные содержались здесь с 1847 по 1883 год. Некоторые попадали на Спайк за то, что сегодня не считается преступлением. Они были приговорены к каторжным работам.

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Настоящим адом на земле считалось заключение в одиночной камере. На острове погибли более тысячи заключенных. Они похоронены в безымянных братских могилах.

Сегодня остров привлекает многих туристов.

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Алькатрас, США

Алькатрас в заливе Сан-Франциско — остров, который представлять не нужно. Он хорошо известен по голливудским кинофильмам и книгам. Сперва на острове появился защитный форт, затем военная тюрьма, и только потом — федеральная тюрьма строгого режима для особо опасных преступников.

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Тюрьма действовала на острове 30 лет до закрытия в 1963 году. Здесь отбывали срок Аль Капоне, Пулеметный Келли и другие преступники. В 1973 году остров открыли для туристов. Его ежегодно посещают около миллиона посетителей.

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Роббенэйланд, ЮАР

Этот остров в Атлантическом океане расположен в 12 км от Кейптауна. Название Роббенэйланд означает «тюлений остров» — когда-то здесь во множестве водились эти животные. С 1846 по 1931 год на острове действовала колония-лепрозорий, но сюда ссылали не только больных проказой, но и умалишенных или считавшихся таковыми.

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Позже, во время режима апартеида, Роббенэйланд являлся государственной тюрьмой максимально строгого режима. Здесь содержались Нельсон Мандела, Уолтер Сисулу, Гован Мбеки, Роберт Собукве и другие борцы за права и свободы.

Последний политзаключённый покинул остров в 1991 году, но еще пять лет Роббенэйланд оставался тюрьмой. Теперь остров является объектом Всемирного наследия и популярным туристическим направлением.

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Чертов остров, Гвиана

В 13 км от побережья Французской Гвианы расположен Чертов остров площадью 14 гектаров. В 1852—1952 годах он служил тюрьмой для особо опасных преступников и вошел в историю как одна из самых печально известных каторжных тюрем в истории. Каторги располагались и на двух соседних островах архипелага Иль-дю-Салю.

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Среди убийц и воров здесь содержались и политические заключенные. Большинство из 80 тысяч узников погибли на острове. Одним из заключенных был несправедливо обвиненный во Франции капитан артиллерии еврейского происхождения Альфред Дрейфус. В наше время Чертов остров ежегодно посещает более 50 тысяч туристов.

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Остров Огненный, Россия

Знаменитый Вологодский пятак — одна из семи исправительных колоний особого режима для пожизненно заключённых в России. Сегодня в ИК-5 содержится почти 200 узников. Все они виновны в гибели минимум двух человек.

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Колония расположена в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре, основанном в 1517 году. После 1917 года монастырь превратили в тюрьму для «врагов революции». Позже здесь была колония для политических заключенных в системе ГУЛАГа. В 1950-х лагерь реорганизовали в тюрьму строгого режима.

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