Как выглядят знаменитые тюрьмы-острова (фото)
Большинство стали музеями, но некоторые еще действуют.
Большинство стали музеями, но некоторые еще действуют.
Спайк, Ирландия
Остров Спайк в Коркской гавани
Настоящим адом на земле считалось заключение в одиночной камере. На острове погибли более тысячи заключенных. Они похоронены в безымянных братских могилах.
Сегодня остров привлекает многих туристов.
Алькатрас, США
Алькатрас в заливе
Тюрьма действовала на острове 30 лет до закрытия в 1963 году. Здесь отбывали срок Аль Капоне, Пулеметный Келли и другие преступники. В 1973 году остров открыли для туристов. Его ежегодно посещают около миллиона посетителей.
Роббенэйланд, ЮАР
Этот остров в Атлантическом океане расположен в 12 км от Кейптауна. Название Роббенэйланд означает «тюлений остров» —
Позже, во время режима апартеида, Роббенэйланд являлся государственной тюрьмой максимально строгого режима. Здесь содержались Нельсон Мандела, Уолтер Сисулу, Гован Мбеки, Роберт Собукве и другие борцы за права и свободы.
Последний политзаключённый покинул остров в 1991 году, но еще пять лет Роббенэйланд оставался тюрьмой. Теперь остров является объектом Всемирного наследия и популярным туристическим направлением.
Чертов остров, Гвиана
В 13 км от побережья Французской Гвианы расположен Чертов остров площадью 14 гектаров. В 1852—1952 годах он служил тюрьмой для особо опасных преступников и вошел в историю как одна из самых печально известных каторжных тюрем в истории. Каторги располагались и на двух соседних островах архипелага
Среди убийц и воров здесь содержались и политические заключенные. Большинство из 80 тысяч узников погибли на острове. Одним из заключенных был несправедливо обвиненный во Франции капитан артиллерии еврейского происхождения Альфред Дрейфус. В наше время Чертов остров ежегодно посещает более 50 тысяч туристов.
Остров Огненный, Россия
Знаменитый Вологодский пятак — одна из семи исправительных колоний особого режима для пожизненно заключённых в России. Сегодня в ИК-5 содержится почти 200 узников. Все они виновны в гибели минимум двух человек.
Колония расположена в бывшем
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