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13:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Огромный рак научился забираться на пальмы (фото)

Он любит воровать кокосы.

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Пальмовый вор — вид раков, которые обитают в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Это одно из самых крупных наземных членистоногих, его масса может достигать 4 кг.

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Birgus latro очень узнаваем. Его легко распознать по яркому массивному панцирю. Но главное, этот рак умеет карабкаться по вертикальным поверхностям. «Воришку» можно увидеть висящим на пальме, скале или даже мусорном баке.

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Пальмовый вор всеяден, но больше всего любит кокосовые орехи. Именно поэтому его еще называют кокосовым крабом. Он съедает содержимое расколотых орехов, а волокнами с оболочки устилает неглубокие норы, в которых живет.

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Это животное начинает свою жизнь как самый настоящий рак-отшельник. Самки откладывают яйца в воду. Личинки пальмового вора какое-то время живут в океане. Они прячут мягкое брюшко в пустые раковины морских моллюсков. Вырастая, раки выходят на сушу и становятся сухопутными. Здесь они тоже имеют привычку прятаться в пустых ракушках.

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Этих раков с удовольствием употребляют в пищу. У них сочное мясо, которое считается деликатесом и афродизиаком. На пальмового вора ведется активная охота, поэтому в некоторых районах введены суровые ограничения или запреты на их отлов.

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