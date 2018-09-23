Пятьдесят оттенков красного: какие деревья краснеют осенью
В списке — клен, дуб и даже слива с яблоней.
В списке — клен, дуб и даже слива с яблоней.
Красный клен
Это декоративное дерево родом из Канады и
Особенно любят красный клен в Японии. Здесь появилось множество сортов этого дерева.
Декоративная яблоня
Краснолистная яблоня очень неприхотлива и устойчива к любым погодным условиям. Существует множество сортов этого дерева. Цвет листьев осенью тоже бывает разным.
Декоративную яблоню еще называют русской сакурой. Она великолепна и в период цветения, и осенью.
Краснолистная слива
Чаще это дерево называют просто алычой. Оно очень неприхотливо и устойчиво к вредителям.
Осенью краснолистная слива дает
Краснолистный бук
Это большое и очень красивое дерево, которое чаще выращивают в парках. Бук лесной достигает 20 м в высоту и может жить 500 лет.
Но есть и маленькая разновидность этого дерева. Бук лесной плакучий не растет выше 1−1,5 метра.
Бук очень светолюбив и предпочитает расти отдельно от «соседей». Так его крона становится роскошной.
Красный дуб
Красный дуб еще называют канадским, или остролистым. Он очень неприхотлив и не терпит разве что переувлажнения.
Красавец любит простор и не готов ютиться в маленьком садике. Поэтому такие деревья можно увидеть в основном в дендропарках или ботанических садах. Взрослое дерево достигает 25 м в высоту.
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