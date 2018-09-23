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16:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пятьдесят оттенков красного: какие деревья краснеют осенью

В списке — клен, дуб и даже слива с яблоней.

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Красный клен

Это декоративное дерево родом из Канады и юго-востока Азии. Красный клен очень любят садоводы во многих странах мира и часто используют его в ландшафтном дизайне. Летом зеленые, осенью листья красного клена становятся пурпурного цвета.

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Особенно любят красный клен в Японии. Здесь появилось множество сортов этого дерева.

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Декоративная яблоня

Краснолистная яблоня очень неприхотлива и устойчива к любым погодным условиям. Существует множество сортов этого дерева. Цвет листьев осенью тоже бывает разным.

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Декоративную яблоню еще называют русской сакурой. Она великолепна и в период цветения, и осенью.

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Краснолистная слива

Чаще это дерево называют просто алычой. Оно очень неприхотливо и устойчиво к вредителям.

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Осенью краснолистная слива дает темно-бордовые плоды. Листья становятся такого же цвета. Алычу можно выращивать как для урожая, так и как декоративное дерево. Его даже садят в качестве живой изгороди.

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Краснолистный бук

Это большое и очень красивое дерево, которое чаще выращивают в парках. Бук лесной достигает 20 м в высоту и может жить 500 лет.

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Но есть и маленькая разновидность этого дерева. Бук лесной плакучий не растет выше 1−1,5 метра.

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Бук очень светолюбив и предпочитает расти отдельно от «соседей». Так его крона становится роскошной.

Красный дуб

Красный дуб еще называют канадским, или остролистым. Он очень неприхотлив и не терпит разве что переувлажнения.

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Красавец любит простор и не готов ютиться в маленьком садике. Поэтому такие деревья можно увидеть в основном в дендропарках или ботанических садах. Взрослое дерево достигает 25 м в высоту.

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