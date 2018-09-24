Немецкие СМИ предсказали «крупнейший церковный раскол тысячелетия»

Источник: РИА Новости

Издание отмечает, что попытка предоставить Украине автокефалию стала «потрясением исторического масштаба» для всего православного мира. Автор статьи указывает на высказывания российских епископов на заседании Синода Московского патриархата: священнослужители Русской православной церкви заявляли о вторжении на их территорию.

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Также газета подчеркивает, что действия Варфоломея могут привести в конечном счете к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинополем, а это будет свидетельствовать о «крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад».