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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие СМИ предсказали «крупнейший церковный раскол тысячелетия»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Антиканоническая деятельность Константинопольского патриарха Варфоломея может привести к крупнейшему церковному расколу тысячелетия, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Источник: РИА Новости

Издание отмечает, что попытка предоставить Украине автокефалию стала «потрясением исторического масштаба» для всего православного мира. Автор статьи указывает на высказывания российских епископов на заседании Синода Московского патриархата: священнослужители Русской православной церкви заявляли о вторжении на их территорию.

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Также газета подчеркивает, что действия Варфоломея могут привести в конечном счете к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинополем, а это будет свидетельствовать о «крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад».

Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» Украине назначил своих экзархов в Киеве, что вызвало возмущение представителей УПЦ, назвавших его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Позднее, после службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, Варфоломей объявил о скором предоставлении автокефалии Украине.

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