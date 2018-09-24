Россия рассматривает проект создания станции на Луне
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/ — В Роскосмосе пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС.
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/ — В Роскосмосе пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС.
Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.
«Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации — облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами», — сказали в госкорпорации.
Эта тема, в частности, будет затронута на встрече главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и руководителя NASA Джима Брайденстайна 10 октября, добавили в Роскосмосе.
Летом 2016 года руководитель
Издание тогда напомнило, что идея построить обитаемую лунную базу была предложена в проекте концепции отечественной лунной программы.
Позднее стало известно, что Совет РАН по космосу осенью 2016 года одобрил параметры
Весной 2016 года появились сообщения о планах создать на орбите Луны международную станцию. Соответствующее совместное заявление Роскосмоса и NASA было выпущено в конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде. Проект известен под названием Deep Space Gateway.
В сентябре 2018 года некоторые СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса писали, что РФ отказалась участвовать в проекте, однако руководитель
Глава Роскосмоса заявлял, что РФ «не может себе позволить участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях».
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