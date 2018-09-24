Россия рассматривает проект создания станции на Луне

Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.

«Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации — облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами», — сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС (помимо России, в объединение входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Эта тема, в частности, будет затронута на встрече главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и руководителя NASA Джима Брайденстайна 10 октября, добавили в Роскосмосе.

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Идея лунной базы

Летом 2016 года руководитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научной организации Роскосмоса) Ольга Жарова рассказала газете «Известия», что институт разрабатывает проект создания на Луне базы, способной вмещать до 12 человек.

Издание тогда напомнило, что идея построить обитаемую лунную базу была предложена в проекте концепции отечественной лунной программы.

Позднее стало известно, что Совет РАН по космосу осенью 2016 года одобрил параметры научно-исследовательской работы по размещению на естественном спутнике Земли обсерватории.

Проект международной станции около Луны

Весной 2016 года появились сообщения о планах создать на орбите Луны международную станцию. Соответствующее совместное заявление Роскосмоса и NASA было выпущено в конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде. Проект известен под названием Deep Space Gateway.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса писали, что РФ отказалась участвовать в проекте, однако руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг это. По его словам, переговоры продолжаются.

При этом Рогозин говорил, что ему «не очень нравится» идея участия в проекте, если он будет реализовываться как американская национальная программа.

Глава Роскосмоса заявлял, что РФ «не может себе позволить участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях».