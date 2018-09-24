Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ударил картиной по голове: во Флоренции напали на Абрамович
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В петербургском метро впервые родился ребенок
Лайнер с людьми сбит ракетой у Хабаровска: первая авария Ту-104
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Асад назвал Путину виновников гибели Ил-20
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Оливия Манн: «Мама запрещала мне смотреть жестокие фильмы»
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке - СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
ВМС Украины обвинили РФ в опасных инцидентах в Керченском проливе
Израиль ответил на обвинения по гибели Ил-20
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
Немец нашел золотой клад в старом шкафу и отдал все властям
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10:49 (мск), источник: РИА Новости

Доказано наукой: пять эффективных способов продлить жизнь

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые каждый год открывают гены, связанные с процессами старения в организме. Однако глобальные исследования показывают: продолжительность человеческой жизни зависит не только от генетики. Правильное питание и образ жизни подчас важнее плохой наследственности.

Наверх
Источник: РИА Новости
Читайте также
Ученые выяснили, о каких проблемах со здоровьем говорят морщины на лбу

Меньше ешь, дольше живешь

Почти тридцать лет назад две независимые группы ученых из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин и Национального института старения в Дикерсоне (США) запустили одинаковые эксперименты: набрали группы макак-резусов и стали кормить их низкокалорийными продуктами, ограничивая размеры порций. Результаты, полученные после двух десятков лет наблюдений, оказались прямо противоположными.

В первом случае обезьяны, сидящие на низкокалорийной диете, жили значительно дольше животных из контрольной группы и реже умирали от диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Их сородичам из Национального института старения повезло меньше — хотя они тоже были здоровее приматов из контрольной группы, жили обезьяны примерно столько же.

Спор разрешился, когда ученые объединили свои усилия.

Выяснилось, что преклонного возраста достигали те макаки, которых посадили на низкокалорийную диету во взрослом возрасте.
Читайте также
Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле

В среднем они жили на два-четыре года дольше сородичей из контрольной группы. Некоторые особи даже перешагнули рубеж в сорок лет, что примерно в полтора раза больше продолжительности жизни, характерной для этих приматов в неволе. Те же обезьяны, которых ограничивали в питании с самого детства, жили примерно столько же, сколько и обычные животные.

Исследователи предполагают, что эти результаты можно применить и к человеку, — homo sapiens все-таки относится к приматам.

Лечебное голодание

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана в Бостоне (США) рекомендуют периодически голодать. Согласно их недавнему исследованию, временный отказ от пищи улучшает процессы энергетического обмена в клетках и позволяет дольше сохранять хорошую форму.

Иными словами, регулярное непродолжительное голодание замедляет старение.

К такому выводу исследователи пришли, досконально изучив обмен веществ в организме круглых червей Caenorhabditis elegans. Оказалось, что одна из причин стремительного старения нематод (эти животные живут не больше двух недель) — нарушения в работе митохондрий, отвечающих за энергетику клетки. Со временем митохондриальные сети изнашиваются и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Однако если периодически снижать количество потребляемых калорий до минимума, то митохондрии смогут дольше работать в правильном режиме, что, в свою очередь, замедлит возрастные изменения (ведь клетки не будут страдать от действия свободных радикалов) и увеличит продолжительность жизни.

Читайте также
На сколько лет вы себя чувствуете? От этого зависит ваше будущее

Сто пятьдесят минут физкультуры

Эффективный способ прожить дольше — вести активный образ жизни и стараться как можно больше ходить пешком, отмечают ученые из Университета Макмастера (Канада). В течение длительного времени они наблюдали за 130 тысячами человек из 17 стран мира, постоянно обновляя данные об их здоровье, социальном и экономическом положении и образе жизни.

Через семь лет выяснилось, что те, кто тратил полчаса в день на физические упражнения, на двадцать процентов реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а риск преждевременной смерти в этой группе был на 28 процентов ниже, чем среди остальных участников исследования. Еще лучше дела обстояли у тех добровольцев, которые тратили на спорт 750 минут в неделю, — для них риск умереть в молодом возрасте уменьшался на 36 процентов.

Если же времени на ежедневные тренировки катастрофически не хватает, то можно просто очень быстро ходить.

Ученые из Сиднейского университета, проанализировав результаты медицинских обследований пятидесяти тысяч человек, обнаружили, что у людей, предпочитающих неторопливые прогулки, риск преждевременной смерти на 24 процента выше, чем у тех, кто ходит бодрым шагом. Эта разница еще отчетливее среди пожилых — после шестидесяти шансы умереть от инфаркта или инсульта на 53 процента меньше у тех, кто ходит быстро.

Ученье — жизнь

В 2017 году британские биологи решили выяснить, насколько продолжительность человеческой жизни зависит от генетических и социальных факторов. К этому времени открыли много генов, не только напрямую отвечающих за процессы старения, но и связанные с предрасположенностью к алкоголизму, агрессивному поведению, шизофрении и прочими факторами, так или иначе сокращающими срок жизни.

Читайте также
Остановись, старенье!

В распоряжении ученых был огромный массив данных о геномах шестисот тысяч людей из разных частей Европы, которые когда-либо принимали участие в генетических исследованиях. В результате тщательного анализа было установлено, что практически все вредные привычки, подрывающие здоровье, определяются не только ДНК. Более того, негативный эффект, например, от курения, довольно быстро сходит на нет при переходе к более здоровому образу жизни.

Выяснилось, что продолжительность жизни довольно сильно зависит от уровня образования.

Каждый год учебы в колледже или университете добавляет человеку лишних одиннадцать месяцев жизни.

Ученые считают, что высшее образование помогает людям правильнее питаться и не зависеть от вредных привычек.

Волшебная таблетка от старости

Человечество мечтает об эликсире молодости не одну сотню лет, и сейчас ученые вплотную приблизились к его созданию. Этим летом опубликованы сразу две научные работы о веществах, замедляющих процессы старения в организме животных.

В июле сотрудники Университета Маршалла (США) рассказали о специфическом ферменте, инъекции которого увеличивали срок жизни лабораторных мышей.

Речь идет о натрий-калиевой аденозинтрифосфатазе — веществе, играющем важную роль в синтезе активных форм кислорода (АФК).
Читайте также
Как ваш возраст влияет на ваш аппетит

Биологи в течение года кормили грызунов жирной пищей с высоким содержанием углеводов (такая диета приводит к быстрому появлению внешних признаков старения). При этом часть животных регулярно получала уколы натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы, и в конце эксперимента они выглядели значительно моложе подопытных сородичей, не получавших терапию.

В августе о новых достижениях в борьбе со старением сообщили и ученые из Университета Миннесоты. Они установили, что смесь из двух сенолитиков — противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина — способствует избирательному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшает воспаление. В результате риск преждевременной смерти снижается на 65 процентов.

 Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Вторые туры губернаторских выборов. Главное
«Газпром» утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Немецкие СМИ предсказали крупнейший церковный раскол тысячелетия
Чемпион ОИ рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»
Похитители гальки с пляжа на греческом острове заплатят штраф
Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится
Спорт
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти Защитники выдали суперматч
Hi-Tech
США обеспокоены «божественным» оружием России Что так напугало Америку?
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Том Харди: «Моя работа – это правильно вытянуть лицо» Звезда Голливуда, исполнитель главной роли в новом блокбастере по комиксам Marvel приехал в Москву и рассказал о том, кого он играл в фильме на самом деле и почему в каждом из нас есть немного Венома
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Кристина Орбакайте выбрала для дочери школу в Нью-Йорке Певица с семьей собирается постоянно жить в США.
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь