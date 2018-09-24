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09:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Голодная вегетарианка наелась свинины из-за ошибки пиццерии

Вегетарианка из британского города Ньюпорт, никогда в жизни не пробовавшая мяса, наелась свинины из-за ошибки пиццерии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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22-летняя Шэннон Рич (Shannon Rich) через интернет заказала вегетарианскую пиццу в сети ресторанов Domino’s Pizza. Доставка заняла много времени, поэтому девушка проголодалась. Получив заказ, она быстро съела два куска и лишь после этого заметила мясо.

«Оно было спрятано, а я даже не знала, какой у него вкус», — объясняет Рич. Она утверждает, что ей стало дурно, она побежала в туалет и попыталась вызвать рвоту. Затем девушка позвонила в пиццерию и пожаловалась. Там ответили, что привезли именно то, что было заказано.

Позднее компания предложила ей бесплатную пиццу и обещала провести расследование, однако Рич заявила, что больше не притронется к еде из Domino’s Pizza, «После того случая я ни разу не ела пиццу и, возможно, никогда не буду есть», — говорит она.

В 2017 году сообщалось, что в США мусульманин нашел свинину в халяльной пицце из крупной сети ресторанов Little Caesars. Он подал в суд и потребовал 100 миллионов долларов в качестве компенсации.

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