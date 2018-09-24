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09:52 (мск), источник: ТАСС

Власти греческого острова ввели штраф до €1 тыс. для тех, кто забирает гальку с пляжа

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти греческого острова Скиатос ввели штраф для тех, кто забирает гальку с пляжа Лалариа. Такое решение принято ими для того, чтобы прекратить изменение береговой линии в этом месте.

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Источник: Reuters

С пляжа с лазурной водой, ставшего популярным после съемок в 2008 году на острове голливудского мюзикла «Мамма Миа!», исчезают округлые мраморные камушки, и местная администрация приняла ограничительные меры, сообщает греческая газета Kathimerini.

Как рассказал глава культурной ассоциации Скиатоса Тодорис Тзумас, на днях в аэропорту Скиатоса появился специальный контейнер под названием «Коробка для гальки с пляжа Лалария», и туристов просят вернуть в него взятые оттуда в качестве сувенира гладкие камешки. В аэропорту уже давно удивлялись тому, что в багаже пассажиров обнаруживается «необъяснимо большое количество камней».

По словам Тзумаса, местные жители начали агитационную кампанию для того, чтобы спасти этот пляж от туристов, которые за год забирают с него тонны гальки на память.

«У нас не было другого выбора. Хотя пляжу Лалария и не угрожает сползание почвы, вмешательство человека таково, что естественная красота разрушается с большой скоростью, и это уже внушает озабоченность», — подчеркнул руководитель культурной ассоциации.

Штраф до €1 тыс.

Кроме установленных в аэропорту и портах контейнеров, власти ввели штрафы в размере до €1 тыс. для туристов, если у тех обнаружат гальку, взятую на пляже. Они также разместили плакаты на паромах, установили знаки на побережье, призывающие посетителей «фотографировать, а не забирать камешки», и начали проверять в портах багаж туристов, которые едут на судах и лодках на пляж Лалария, окруженный скалами и доступный только с моря.

«Появление контейнеров для сбора гальки — после угрозы применения штрафов может сработать, — считает Тзумас. — Мы приятно удивлены результатом. Прошло всего несколько дней, и контейнеры начали заполняться. Это последний шанс для тех, кто прихватил с собой гальку, и готов с ней расстаться, если не хочет, чтобы ее нашли полицейские».

Однако, по словам представителя муниципалитета Афины Папагеоргиу, проблемы изменения береговой линии в районе пляжа Лалария связаны не только с туристами.

«Местные жители тоже забирают гальку для дорожек в своем саду или для того, чтобы сделать мозаичные полы в своем доме. Природа не может восстанавливать гальку теми темпами, которыми она исчезает», — подчеркнула Папагеоргиу.

Прославленные в кино пляжи

Пляж Лалария, известный еще с 1980-х годов из-за кристально чистой лазурной воды, стал еще более популярным после того, как продюсеры фильма «Мамма Миа!», основанного на песнях шведской группы ABBA, выбрали Скиатос и соседний остров Скопелос в качестве мест для съемки кинокартины. Туристы стали приезжать на эти острова не только на отдых, но и для проведения свадеб.

Большая часть ленты, где в главных ролях снялись такие звезды, как Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сейфрид, снималась на Скопелосе, который в фильме называется островом Калокери (в переводе с греческого — Лето). На этом острове до сих пор расставлены таблички, напоминающие туристам места съемок полюбившегося мюзикла: к примеру, пляж Кастани, где снимался ряд сцен фильма, теперь называют «Пляж Мамма Миа». А церковь Агиоса Янниса (Святого Иоанна) в местечке Кастри, где снимался эпизод свадьбы для той же картины, — теперь место паломничества влюбленных. Церковь находится на вершине высокой скалы, которая уходит в море, и чтобы до нее добраться, нужно подняться по лестнице из 200 вытесанных вручную каменных ступеней.

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