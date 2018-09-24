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10:48 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ прогнозирует рост потребления алкоголя в течение 10 лет

По данным Всемирной организации здравоохранения, 237 млн мужчин и 46 млн женщин в мире страдают от расстройств, связанных с алкоголем.

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Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост потребления спиртного в мире в ближайшие 10 лет. В опубликованном в Женеве докладе отмечается, что за чрезмерное пристрастие к алкоголю приходится платить «неприемлемо высокую» цену и что нужны «креативные решения» со стороны правительств для решения этой проблемы.

Креативные меры

Как следует из доклада, в мире насчитывается 237 млн мужчин и 46 млн женщин, «страдающих от расстройств, связанных с алкоголем». Эти расстройства больше распространены в странах с высокими доходами на душу населения, чем с низкими. В 2016 году от «вредоносного употребления» горячительных напитков в мире умерло свыше 3 млн людей (5,3% всех смертей).

«Смертность от употребления алкоголя выше, чем смертность, вызванная такими болезнями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и диабет», — констатируют в ВОЗ. Почти в 29% случаев к смерти привели вызванные употреблением алкоголя травмы, в более 21% случаев — болезни органов пищеварения, в 19% — сердечно-сосудистые заболевания, почти в 13% — инфекции, более чем в 12% — онкология.

В 2016 году связанная с алкоголем инвалидность, травмы и болезни составили суммарно 132,6 млн условных лет.

«Слишком много людей в мире, их семей и общин страдают от последствий вредоносного употребления алкоголя — из-за насилия, травм, проблем с психическим здоровьем, а также вследствие таких болезней, как рак и инсульт, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Настало время усилить меры по предотвращению этой серьезной угрозы для развития здорового общества». Он призвал государства реализовать «креативные решения, которые спасут жизни».

Среди таких шагов он назвал повышение налогов на алкогольную продукцию и введение ограничений на ее рекламу.

С 2010 по 2016 год уровень смертности, связанной с алкоголем, несколько снизился — с 5,6 до 5,3% от общего числа смертей. Вместе с тем, на прежнем уровне осталась заболеваемость и инвалидность (5,1%). «Нынешние тенденции и прогнозы говорят об увеличении потребления алкоголя на душу населения в ближайшие 10 лет, особенно в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке», — отмечается в докладе.

Более 2 млрд выпивающих

Между тем, уже сейчас в мире насчитывается 2,3 млрд людей, употребляющих спиртное. Средняя выпиваемая за один раз доза составляет 33 грамма чистого спирта, или два бокала вина. Более половины жителей стран Европы, Северной и Южной Америки, а также в странах Западной части Тихого океана употребляют алкоголь.

В России, как явствует из опубликованной в докладе таблицы, в 2016 году было выпито 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения. Это несколько больше, чем в Австрии (11,6), Швейцарии (11,5), Великобритании (11,4) и США (9,8), но меньше, чем в Молдавии (15,2), Литве (15), Германии (13,4), Ирландии (13), Болгарии (12,7), Франции (12,6) и Бельгии (12,1).

«Все страны могут гораздо больше сделать для уменьшения связанного с охраной здоровья и социального бремени в связи с вредоносным употреблением алкоголя», — заявил координатор подразделения ВОЗ по токсикомании Владимир Позняк. Среди доказавших свою эффективность мер он назвал повышение налогов и запрет рекламы алкогольных напитков.

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