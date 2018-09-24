ВОЗ прогнозирует рост потребления алкоголя в течение 10 лет
По данным Всемирной организации здравоохранения, 237 млн мужчин и 46 млн женщин в мире страдают от расстройств, связанных с алкоголем.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 237 млн мужчин и 46 млн женщин в мире страдают от расстройств, связанных с алкоголем.
ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост потребления спиртного в мире в ближайшие 10 лет. В опубликованном в Женеве докладе отмечается, что за чрезмерное пристрастие к алкоголю приходится платить «неприемлемо высокую» цену и что нужны «креативные решения» со стороны правительств для решения этой проблемы.
Креативные меры
Как следует из доклада, в мире насчитывается 237 млн мужчин и 46 млн женщин, «страдающих от расстройств, связанных с алкоголем». Эти расстройства больше распространены в странах с высокими доходами на душу населения, чем с низкими. В 2016 году от «вредоносного употребления» горячительных напитков в мире умерло свыше 3 млн людей (5,3% всех смертей).
«Смертность от употребления алкоголя выше, чем смертность, вызванная такими болезнями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и диабет», — констатируют в ВОЗ. Почти в 29% случаев к смерти привели вызванные употреблением алкоголя травмы, в более 21% случаев — болезни органов пищеварения, в 19% —
«Слишком много людей в мире, их семей и общин страдают от последствий вредоносного употребления алкоголя —
С 2010 по 2016 год уровень смертности, связанной с алкоголем, несколько снизился — с 5,6 до 5,3% от общего числа смертей. Вместе с тем, на прежнем уровне осталась заболеваемость и инвалидность (5,1%). «Нынешние тенденции и прогнозы говорят об увеличении потребления алкоголя на душу населения в ближайшие 10 лет, особенно в
Более 2 млрд выпивающих
Между тем, уже сейчас в мире насчитывается 2,3 млрд людей, употребляющих спиртное. Средняя выпиваемая за один раз доза составляет 33 грамма чистого спирта, или два бокала вина. Более половины жителей стран Европы, Северной и Южной Америки, а также в странах Западной части Тихого океана употребляют алкоголь.
В России, как явствует из опубликованной в докладе таблицы, в 2016 году было выпито 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения. Это несколько больше, чем в Австрии (11,6), Швейцарии (11,5), Великобритании (11,4) и США (9,8), но меньше, чем в Молдавии (15,2), Литве (15), Германии (13,4), Ирландии (13), Болгарии (12,7), Франции (12,6) и Бельгии (12,1).
«Все страны могут гораздо больше сделать для уменьшения связанного с охраной здоровья и социального бремени в связи с вредоносным употреблением алкоголя», — заявил координатор подразделения ВОЗ по токсикомании Владимир Позняк. Среди доказавших свою эффективность мер он назвал повышение налогов и запрет рекламы алкогольных напитков.