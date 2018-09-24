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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Историки нашли оригиналы «еретических писем» Галилея

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Историки нашли в одной из библиотек Лондона подлинники письма, в котором Галилео Галилей изложил свои аргументы против геоцентрической доктрины Католической церкви, что стало поводом для обвинения в ереси. Об этом открытии рассказывает новостная служба журнала Nature.

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Источник: AP 2018

«Удивительно, но эти письма не были спрятаны — они лежали в открытом в виде в библиотеке Лондонского королевского общества. Их никто не замечал на протяжении нескольких веков, как будто они были невидимыми или прозрачными. Я рад, что нам удалось найти одну из первых “деклараций независимости” науки от религии», — заявил Франко Джудиче (Franco Giudice) из Бергамского университета (Италия).

Огонь просвещения

Галилео Галилей, вместе с Джордано Бруно и Николаем Коперником, традиционно считаются одними из первых «мучеников науки», чьи жизни оборвались или серьезно пострадали в результате конфликта между их научными интересами и догматами Католической церкви.

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Дело нечисто

Главным камнем преткновения во всех этих случаях служили представления о том, как устроена Солнечная система и космос. Церковь придерживалась Птолемеевской геоцентрической модели, в рамках которой Земля признавалась центром нашей планетной семьи и всей Вселенной в целом, тогда как три основоположника современной астрономии усомнились в этом постулате.

Проблемы Галилея начались в 1610 году, после того, как он открыл фазы Венеры, спутники Юпитера и некоторые другие небесные тела и феномены, не укладывавшиеся в доктрины Католической церкви. Изначально его открытия и книги не привлекали внимания церкви и публики, однако затем ситуация резко изменилась.

Осенью 1613 года, аббат Бенедетто Кастелли, близкий друг и ученик Галилея, написал ему письмо, в котором он рассказал о том, как ему пришлось защищать астронома от атак сторонников «библейского» взгляда на мир.

В ответном письме Галилео, как отмечал сам Кастелли позже, ответил на «теологическую» критику и рассказал о том, почему наука и церковь должны быть разделены.

Это письмо, как отмечает Джудиче, «просочилось» в широкую общественность и вызвало мощнейший резонанс, став отправной точкой в деле Инквизиции против Галилея. Его оригинал считался утерянным, а сам Галилей заявлял, что часть копий письма, вращавшихся в церковной и светской общественности, была подделана. По этой причине историки долгое время спорили о том, что реально написал Галилей и были ли его слова искажены «доброжелателями».

Научная самоцензура

Джудиче и его коллега Сальваторе Риччардо (Salvatore Ricciardo) из университета Кальяри (Италия) случайно нашли оригинал этого письма, анализируя комментарии современников на полях трудов Галилея. В начале августа они изучали каталоги документов, хранившиеся в библиотеке Лондонского королевского общества — одной из первых научных академий мира.

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Дикая смесь

В одном из таких каталогов Риччардо и Джудиче нашли упоминания письма «неизвестного автора», которое Кастелли получил в декабре 1613 года. Просмотрев фотографии этого текста, итальянские историки заметили инициалы «Г. Г.», что заставило их предположить, что его автором был сам Галилео Галилей.

Убедив руководство библиотеки показать им все семь страниц этого письма, ученые сравнили его с другими письмами Галилея и подтвердили, что письмо было действительно написано великим астрономом. Когда они прочитали его, они неожиданным образом обнаружили, что «еретик» внес массу правок в текст, заметно смягчив его содержание.

Эти правки, по словам Джудиче, говорят о том, что изначально Галилей не хотел идти на конфликт с Католической церковью, и сделал все критические формулировки максимально обтекаемыми. К примеру, он отказался от обвинений в том, что «священное писание» противоречит истине и скрывает ее от христиан.

Все это, однако, не помогло Галилею — его книги были официально запрещены, а сам астроном был лишен права преподавать, излагать свои мысли и защищать «ересь Коперника» всего через три года после публикации письма.

Еще через 16 лет он был официально осужден Инквизицией и отправлен под домашний арест после публикации своего главного труда, «Диалогов о двух главнейших системах мира», который иерархи церкви посчитали насмешкой над папой Урбаном VIII.

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