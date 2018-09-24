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12:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Троицке создали самую длинную живую цепочку

Она попала в Книгу рекордов России.

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Жители Троицка Челябинской области создали самую длинную в России цепочку из людей, взявшихся за руки.

Флешмоб прошел в рамках ежегодной осенней ярмарки. Длина живой цепи составила 3,5 км. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко обошел ее за 31 минуту и посчитал каждого участника механическим счетчиком. Количество участников составило 4477 человек.

Этот факт уже внесен в Книгу рекордов России.

В июне в Уфе водили самый большой спиральный хоровод в национальных костюмах. В нем приняли участие 1192 человека.

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