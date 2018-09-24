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14:41 (мск), источник: Чердак

Крупнейшее в истории вымирание было мгновенным

Судя по его скорости, речь идет о пока неизвестных катастрофических процессах огромных масштабов.

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Источник: ractapopulous/СС0

Ученые из КНР, Канады и США изучили отложения из Южного Китая, относящиеся к границе пермского и триасового периода — момента Великого вымирания — самого массового по количеству навсегда погибших видов. Согласно новым данным, пермское вымирание случилось не более, чем за 31 тысячу лет — и весьма вероятно, быстрее, чем за тысячу лет. Для крупнейшего события такого рода это очень быстро и довольно трудно объяснимо. Соответствующая статья опубликована в Geological Society of America Bulletin.

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Исследователи применили уран-свинцовый метод датировки слоев с находками ископаемых организмов для анализа отложений из Южного Китая (на его месте в пермском периоде было море). Возраст одного «пограничного» слоя (до него есть много находок пермских организмов, а после него этих находок больше нет) оказался равен 251,939 ± 0,031 миллиона лет. Это совпадает с другими датировками Великого пермского вымирания.

За счет того, что новый слой взят в очень биопродуктивном участке древнего морского дна, точность новой датировки значительно выше, чем в предыдущих работах. Дело в том, что чем быстрее накапливается биомасса в тех или иных отложениях, тем больше толщина осадочного слоя на единицу времени.

Поскольку скорость накопления биомассы в найденных отложениях примерно в сто раз выше, чем в ранее датированных локациях, исследователям удалось гораздо точнее оценить продолжительность вымирания.

Оно заняло не более 31 тысячи лет, причем это «оценка сверху», обусловленная спецификой измеряющей методики. Скорее всего, длительность вымирания была много меньше, вероятно — менее тысячи лет. Это исключительно быстро, по геологическим меркам — практически мгновенно.

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Авторы работы придерживаются популярной ранее точки зрения о том, что Великое вымирание случилось и-за массового извержения вулканов Сибири, насытивших воздух углекислотой, которая вызвала губительное потепление. Однако представленные ими данные плохо стыкуются с этой гипотезой. Исходя из колебаний уровня различных изотопов в изученных слоях, морская вода в период вымирания здесь стала теплее на 3−5 градусов по Цельсию, а после его окончания — на 6−8 градусов по Цельсию. Проблема заключается в том, что на Земле регулярно случаются быстрые потепления морской воды на 3−5 по Цельсию, например, в конце последнего ледникового периода потепление вод Мирового океана было даже серьезнее — однако никакого вымирания, тем более такого значительного, как пермское, при этом не произошло.

Ранее, в начале 2017 года группа швейцарских исследователей с помощью более точной датировки событий Пермского вымирания установила, что его начало совпало с резким отступлением вод океана — то есть не с потеплением, а с похолоданием большой силы.

Потепление наступило лишь потом, когда массовое вымирание живых существ почти прекратило потребление углекислого газа растениями, и вулканический по своему происхождению СО2 начал быстро накапливаться в атмосфере, вызвав мощный парниковый эффект.

Причины Пермского вымирания даже в таком, более вероятном варианте вымирания из-за похолодания, пока неясны. 66 миллионов лет тому назад резкое похолодание сходного, но меньшего масштаба случилось после падения Чиксулубского астероида. Однако земная кора периодически обновляется на 50 процентов за 200 миллионов лет. Это означает, что если кора мелового периода сохранилась, как и следы падения астероида на нее, то основная часть коры времен пермского вымирания уже утонула в земной мантии, и найти следы падения крупного астероида, если он был причиной этого события, вряд ли получится.

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