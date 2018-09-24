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13:21 (мск), источник: RTVi

Анатолий Чубайс: для многих оказалось интересней скатиться к разбору моей персоны, чем обсуждать фильм Авдотьи Смирновой

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сожалеет, что некоторые участники дискуссии о фильме «История одного назначения», который сняла его жена, режиссер Авдотья Смирнова, в итоге обсуждали самого Чубайса и его слова. Такое мнение 24 сентября он высказал на странице в фейсбуке.

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Источник: AP 2018

Чубайс отметил, что впервые выступил «в новой для себя роли кинопродюсера». По его словам, вокруг фильма развернулась большая публичная и непубличная дискуссия, в которой участвовали кинокритики и «лидеры художественной элиты».

«К сожалению, для других участников оказалось интересней привычно скатиться к разбору моей персоны», — отметил глава «Роснано».

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Чубайс уточнил, что обсуждать его, а не фильм стали «лица, считающие себя главными хранителями либеральных принципов — от Андрея Лошака до Евгении Альбац».

По его мнению, сотрудников телеканала «Царьград» и журналиста Владимира Соловьева (которые постоянно обсуждают Чубайса), а также представителей либеральных взглядов объединяет «абсолютная убежденность в своем незыблемом праве на выдачу бесспорных моральных оценок (другим)…».

Глава «Роснано» считает, что в них укоренился советский принцип: «если человек высказывает взгляды, несовпадающие с моими — надо немедленно перейти от взглядов к обсуждению личности и осудить негодяя».

При этом фильм «История одного назначения», по словам Чубайса, «по-настоящему получился».

В интервью Алексею Пивоварову и Тихону Дзядко в программе «На троих» Авдотья Смирнова сказала, что журналист Андрей Лошак перестал для нее существовать, потому что исказил слова Чубайса о родине и свободе.

По словам режиссера, в дискуссии на тему «Дихотомия родины и свободы» Чубайс сказал своему оппоненту, бизнесмену Петру Авену: «Тебе не кажется, что в этой дихотомии российский народ делает другой выбор, нежели мы? Для него родина выше свободы». Лошак же, когда приводил цитату Чубайса, сказал: «Ну вы же видите саморазоблачение Чубайса, который видит, что для него государство выше свободы».

После интервью в социальных сетях разгорелась дискуссия, которая вывела на первый план не художественную ценность фильма Смирновой, а личность ее мужа, разговоры о родине, государстве и свободе.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров пригласил Чубайса и Лошака поучаствовать в дебатах в прямом эфире. Лошак согласился прийти и озвучить свою позицию, чтобы «ответить на упреки в передергивании».

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