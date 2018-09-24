На Кунашире обнаружили новые виды необычных растений

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Биологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН и Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН в августе-сентябре 2018 года провели экспедицию в труднодоступные районы острова Кунашир (Большая Курильская гряда). В результате им удалось обнаружить там ранее не наблюдавшиеся ни на самом острове, ни в России вообще криптогамные виды. О происходящем сообщает сайт государственного заповедника «Курильский».

Криптогамной (тайнобрачной) биотой называют растения и растениеподобные организмы размножающиеся, как правило, спорами. Сюда входят: мхи, печеночники, лишайники, грибы и наземные водоросли. В отличии от более привычных нам сложных растений, криптогамные могут жить почти на любых субстратах, поскольку мало требовательны к почве. До сих пор считалось, что криптогамная биота южных Курильских островов насчитывает 30−40 видов, однако исследователи еще до начала работы сильно сомневались в этом. Теперь составлены более полные списки. В них уже 230 видов печеночников и 400 видов мхов. Это больше, чем известно для большинства других регионов России — при том, что они куда крупнее маленького Кунашира.

Во время последней экспедиции найдены не только представители уже известных видов, но и несколько ранее не встречавшихся в нашей стране.

В частности, например, мох гукерию остролистную (Hookeria acutifolia), субтропический организм, до сих пор считавшийся не «заходящим» севернее Японии. Теперь Кунашир — самая северная точка, где его удалось зафиксировать в Восточном полушарии.

Исследователи также обнаружили несколько других видов криптогамной биоты, которые не соответствуют имеющимся данным о встречаемости, но пока не называют их, желая сперва еще раз удостовериться в видовой принадлежности находок с помощью исследований в лаборатории.