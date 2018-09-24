На Кунашире обнаружили новые виды необычных растений
По разнообразию криптогамных видов этот остров Курильской гряды находится на первом месте в России.
По разнообразию криптогамных видов этот остров Курильской гряды находится на первом месте в России.
Биологи из Ботанического
Криптогамной (тайнобрачной) биотой называют растения и растениеподобные организмы размножающиеся, как правило, спорами. Сюда входят: мхи, печеночники, лишайники, грибы и наземные водоросли. В отличии от более привычных нам сложных растений, криптогамные могут жить почти на любых субстратах, поскольку мало требовательны к почве. До сих пор считалось, что криптогамная биота южных Курильских островов насчитывает 30−40 видов, однако исследователи еще до начала работы сильно сомневались в этом. Теперь составлены более полные списки. В них уже 230 видов печеночников и 400 видов мхов. Это больше, чем известно для большинства других регионов России — при том, что они куда крупнее маленького Кунашира.
Во время последней экспедиции найдены не только представители уже известных видов, но и несколько ранее не встречавшихся в нашей стране.
Исследователи также обнаружили несколько других видов криптогамной биоты, которые не соответствуют имеющимся данным о встречаемости, но пока не называют их, желая сперва еще раз удостовериться в видовой принадлежности находок с помощью исследований в лаборатории.
Изучение мхов и печеночников на востоке и севере нашей страны приобретает все большее значение. Мхи и печеночники могут существовать там, где обычные растения не появляются — на очень неглубоких почвах, почти без органики. В то же время они куда сильнее, чем более сложные растения, сдерживают эрозию в таких местах и не дают углекислому газу из почв попадать в окружающую среду. Поэтому от понимания границ их приспособляемости к условиям глобального потепления зависят и корректные прогнозы его скорости, необходимые для заблаговременного планирования ответа на происходящие в природе процессы.