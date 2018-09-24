В Москве ждут первого снега, но бабье лето еще вернется

«Ожидается, что первый снег уже может выпасть 26-го числа утром, потому что 25-го и 26-го похолодание достигнет своего минимума, днем будет около шести-десяти градусов тепла, а ночью — от нуля до плюс двух, и вот как раз в это время из облаков будут падать первые снежинки. Конечно, установившегося снежного покрова мы пока не ожидаем».