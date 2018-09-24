В Москве ждут первого снега, но бабье лето еще вернется
По словам синоптиков, в конце сентября в столичный регион придет волна тепла, а пока — осадки. Какой температуры можно ждать?
По словам синоптиков, в конце сентября в столичный регион придет волна тепла, а пока — осадки. Какой температуры можно ждать?
Начиная со среды, 26 сентября, в Москве может выпасть первый снег. К концу месяца в столицу вернется новый виток бабьего лета. Прогноз погоды от корреспондента проекта meteoweb.ru Алексея Сафонова:
«Ожидается, что первый снег уже может выпасть 26-го числа утром, потому что 25-го и 26-го похолодание достигнет своего минимума, днем будет около
Больше того, на следующей неделе ближе к концу сентября, к нам наоборот может прийти волна тепла, и еще может потеплеть до 12−17 градусов. Это будет виток бабьего лета. С точки зрения сроков наступления это не бабье лето,
золото-осенняяпогода, когда приятно гулять в парках, когда еще тепло, но ночи уже будут холодными.
24 сентября в городе ожидаются дожди и сильный ветер. Дождливая погода сохранится всю неделю.
Между тем в Европе бушуют штормы с ливнями, пришедшие с Атлантики. Сильный ветер, переходящий в ураган, нанес ущерб имуществу и здоровью жителей Великобритании, Норвегии, Чехии. К удару стихии готовятся в Германии. В стране объявлено экстренное предупреждение.