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14:31 (мск), источник: BFM.ru

В Москве ждут первого снега, но бабье лето еще вернется

По словам синоптиков, в конце сентября в столичный регион придет волна тепла, а пока — осадки. Какой температуры можно ждать?

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Источник: Reuters

Начиная со среды, 26 сентября, в Москве может выпасть первый снег. К концу месяца в столицу вернется новый виток бабьего лета. Прогноз погоды от корреспондента проекта meteoweb.ru Алексея Сафонова:

«Ожидается, что первый снег уже может выпасть 26-го числа утром, потому что 25-го и 26-го похолодание достигнет своего минимума, днем будет около шести-десяти градусов тепла, а ночью — от нуля до плюс двух, и вот как раз в это время из облаков будут падать первые снежинки. Конечно, установившегося снежного покрова мы пока не ожидаем».

Больше того, на следующей неделе ближе к концу сентября, к нам наоборот может прийти волна тепла, и еще может потеплеть до 12−17 градусов. Это будет виток бабьего лета. С точки зрения сроков наступления это не бабье лето, золото-осенняя погода, когда приятно гулять в парках, когда еще тепло, но ночи уже будут холодными.
Алексей Сафонов
Корреспондент проекта meteoweb.ru

24 сентября в городе ожидаются дожди и сильный ветер. Дождливая погода сохранится всю неделю.

Между тем в Европе бушуют штормы с ливнями, пришедшие с Атлантики. Сильный ветер, переходящий в ураган, нанес ущерб имуществу и здоровью жителей Великобритании, Норвегии, Чехии. К удару стихии готовятся в Германии. В стране объявлено экстренное предупреждение.

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