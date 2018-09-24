Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Манёвр» Москвы приблизит конец «Северного потока—2»
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу в РФ
Дарья Мельникова перестала скрывать беременность
Букет страшных болезней: опасен ли растворимый кофе
Фото Светланы Ходченковой в бикини произвело фурор в сети
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
Видео: Питбуль пытался наброситься на лошадь, она отреагировала
"Обманули": Кучма требует от Трампа извинений
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке - СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Страна, где не осталось коренного населения
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Гражданская жена Олега Яковлева требует признать его сумасшедшим
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
17Идем на «Восток»
15:33 (мск), источник: ТАСС

Победительница конкурса «Мисс Украина» лишилась титула через четыре дня после получения

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Организаторы конкурса «Мисс Украина» лишили его победительницу Веронику Дидусенко титула после того, как узнали, что ранее она была замужем. Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

Наверх
Источник: Мисс Украина

«К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты “Мисс Украина” принял решение дисквалифицировать “Мисс Украина 2018” Веронику Дидусенко в связи с нарушением участницей условий договора и Правил проведения Национального конкурса красоты “Мисс Украина”», — написала Киосе в Facebook.

Читайте также
Теннис, конфеты, мода. Все увлечения Марии Шараповой

Она пояснила, что причиной принятия такого решения стало обнаружившееся прошлое замужество Дидусенко. Лицо, желающее принять участие в Национальном конкурсе красоты, должно соответствовать, помимо прочего, следующим требованиям (действуют на период конкурса): не состояла / не состоит в браке; не имеет детей. Киосе напомнила, что такие же требования указаны в условиях участия в конкурсе «Мисс мира» 2018 года. Как оказалось, Дидусенко скрыла факт то, что ранее уже была замужем.

«Победить в честном национальном конкурсе нечестным путем невозможно», — подчеркнула Киосе, добавив, что из-за недостоверных данных об участнице Украина рисковала бы потерять лицензию на конкурс. В то же время она назвала Дидусенко «красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом» и заверила, что в данном случае речь не идет о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, пояснив произошедшее исключительно условиями конкурса.

По словам организаторов, на этой неделе члены национального жюри проведут совещание, где они выберут новую «Мисс Украина 2018», которая будет представлять страну на «Мисс мира» в Китае. Имя победительницы украинцы узнают 30 сентября, пообещала Киосе.

Финал конкурса «Мисс Украина» прошел 20 сентября. «Мисс мира» будет выбрана 8 декабря на китайском острове Хайнань.

 У групп "Альфа" и "Вымпел" был приказ штурмовать, но они отказались
Ракета "чувствовала" вражеский радиолокатор и тут же пропадала с его экранов
Кремль увидел «элемент неожиданности» в выборах губернаторов
Крупнейшее в истории вымирание оказалось мгновенным
Женщина нашла на клумбе двухголовую гадюку (видео)
В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей
Макияж в метро: почему это так раздражает?
Южнокорейская художница создает иллюзии на собственном теле
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Спорт
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти Защитники выдали суперматч
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Константин Хабенский станет отцом в третий раз У актера, по данным журналистов, родится еще один ребенок
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь