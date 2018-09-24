Зенитная ракетная система С-300. История создания и технические характеристики

24 сентября 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в течение двух недель Россия передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российский самолетом Ил-20.
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С-300 — семейство из более чем пятнадцати вариантов зенитных ракетных систем (ЗРС), предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, созданных с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс»), баллистических и крылатых ракет.
ЗРС этого типа разработаны в СССР в первой половине 1970-х годов
ЗРС С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связаны до шести
Поздние модификации (выпускаемые с 1997 года) системы способны одним комплектом поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.
Существуют три основных варианта ЗРС:
— Модификации, созданные на базе варианта для войск ПВО СССР: С-300П, С-300ПС, С-300ПТ (по кодификации НАТО — SA-10 Grumble, с англ. «ворчун»), С-300ПМУ-1/С-300ПМУ-2 (SA-20 Gargoyle, с англ. «горгулья»);.
— Модификации «войсковой» ЗРС для сил ПВО сухопутных войск, действующих на линии фронта: C-300 В (SA-12 Gladiator/Giant, с англ. «гладиатор"/"гигант»), С-300ВМ (SA-23, экспортное название — «Антей-2500»), С-300В4.
— Модификации для установки на боевых кораблях: С-300Ф (SA-N-6), С-300ФМ (SA-N-10).
Варианты различаются типами используемых ракет, радаров, платформ (транспортируемые либо самоходные) и такими характеристиками, как время разворачивания и сворачивания системы, время готовности, дальность поражения целей, число одновременно обстреливаемых целей и число наводимых
Технические характеристики (для экспортного варианта «Антей-2500»):
По данным Минобороны РФ, дальность поражения аэродинамических целей вариантом ЗРС С-300В4 достигает 400 км. Согласно информации из открытых источников, стоимость комплекса С-300ПМУ-2 на международном рынке составляет около $250 млн за дивизион.
По данным справочника Military Balance, составляемого Международным институтом стратегических исследований (IISS), к началу 2018 года ВС СФ располагали 180 пусковыми установками (ПУ) С-300ПМ1/С-300ПМ2 в составе
В 2010 году было подписано соглашение о поставках в Сирию четырех (по другим данным, шести) дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, причем Сирия выплатила аванс в размере нескольких сотен миллионов долларов. Позже, в сентябре 2013 года, президент РФ Владимир Путин в интервью Первому каналу и Associated Press заявил, что контракт приостановлен и выполнен частично — поставлены «отдельные компоненты». В сентябре 2015 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере
Дальнейшим развитием ЗРС является С-400 «Триумф» (первоначальное именование — С-300ПМ3), принятая на вооружение в России 28 апреля 2007 года.