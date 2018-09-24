Зенитная ракетная система С-300. История создания и технические характеристики

Источник: РИА "Новости"

24 сентября 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в течение двух недель Россия передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российский самолетом Ил-20.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом типе зенитных ракетных систем.

С-300 — семейство из более чем пятнадцати вариантов зенитных ракетных систем (ЗРС), предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, созданных с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс»), баллистических и крылатых ракет.

История

ЗРС этого типа разработаны в СССР в первой половине 1970-х годов научно-производственным объединением (НПО) «Алмаз» имени А. А. Расплетина и Свердловским машиностроительным конструкторским бюро «Новатор» (ныне входят в «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 разработаны Машиностроительным конструкторским бюро «Факел» (входит в «Алмаз-Антей»). Серийный выпуск системы (модификация С-300ПТ) был начат в 1975 году, испытания завершены в 1978 году, в 1979 году первый полк С-300ПТ встал на боевое дежурство. Ряд модификаций разрабатывались НПО «Антей» и Всесоюзным научно-исследовательским институтом телемеханики и связи (позднее — НПО «Альтаир»), ныне так же входящими в «Алмаз-Антей».

Комплектация

ЗРС С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Командный пункт служит для автоматизированного распределения целей между ЗРК.

Система автоматически выполняет обнаружение, сопровождение, указание и захват целей, наведение ракет и оценку результатов стрельбы. Оператор боевого расчета контролирует работу средств ЗРС и пуск ракет, но при необходимости вручную вмешивается в ход боевой работы.

Поздние модификации (выпускаемые с 1997 года) системы способны одним комплектом поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.

Модификации

Существуют три основных варианта ЗРС:

— Модификации, созданные на базе варианта для войск ПВО СССР: С-300П, С-300ПС, С-300ПТ (по кодификации НАТО — SA-10 Grumble, с англ. «ворчун»), С-300ПМУ-1/С-300ПМУ-2 (SA-20 Gargoyle, с англ. «горгулья»);.

— Модификации «войсковой» ЗРС для сил ПВО сухопутных войск, действующих на линии фронта: C-300 В (SA-12 Gladiator/Giant, с англ. «гладиатор"/"гигант»), С-300ВМ (SA-23, экспортное название — «Антей-2500»), С-300В4.

— Модификации для установки на боевых кораблях: С-300Ф (SA-N-6), С-300ФМ (SA-N-10).

Варианты различаются типами используемых ракет, радаров, платформ (транспортируемые либо самоходные) и такими характеристиками, как время разворачивания и сворачивания системы, время готовности, дальность поражения целей, число одновременно обстреливаемых целей и число наводимых ракет-перехватчиков в залпе.

Потенциальным иностранным заказчикам в 2018 году АО «Рособоронэкспорт» предлагает ЗРС «Антей-2500».

Технические характеристики (для экспортного варианта «Антей-2500»):

максимальная дальность обнаружения целей — 500 км;.

максимальная высота обнаружения целей — 250 км;.

количество сопровождаемых трасс целей — до 65 штук;.

количество одновременно выдаваемых целеуказаний — до 24 штук;.

количество одновременно обстреливаемых целей (наводимых ракет одним ЗРК) — до 12;.

зона поражения аэродинамических целей — до 350 км по дальности, до 30 км по высоте;.

дальность поражения баллистических ракет — до 40 км;.

максимальная скорость сопровождаемых целей — 4 800 м/сек;.

масса боевой части зенитной управляемой ракеты — 150 кг;.

время подготовки ракеты к пуску — 7,5 сек;.

скорость передвижения боевых средств ЗРС — до 50 км/ч;.

время развертывания/свертывания боевых средств ЗРС — не более 6 мин.

По данным Минобороны РФ, дальность поражения аэродинамических целей вариантом ЗРС С-300В4 достигает 400 км. Согласно информации из открытых источников, стоимость комплекса С-300ПМУ-2 на международном рынке составляет около $250 млн за дивизион.

Основные эксплуатанты

По данным справочника Military Balance, составляемого Международным институтом стратегических исследований (IISS), к началу 2018 года ВС СФ располагали 180 пусковыми установками (ПУ) С-300ПМ1/С-300ПМ2 в составе Воздушно-космических сил, 170 ПУ С-300ПС, 20 ПУ С-300 В, а также неуточненным количеством С-300 В и С-300В4. Кроме того, С-300 стоят на боевом дежурстве примерно в 20 странах, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Украина, Китай, Иран, Вьетнам, Венесуэла и Алжир. В 2013 году поставка С-300 в Сирию была приостановлена по просьбе Израиля.

ЗРС С-300 никогда не принимали участия в реальных боевых действиях.

Поставки в Сирию

В 2010 году было подписано соглашение о поставках в Сирию четырех (по другим данным, шести) дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, причем Сирия выплатила аванс в размере нескольких сотен миллионов долларов. Позже, в сентябре 2013 года, президент РФ Владимир Путин в интервью Первому каналу и Associated Press заявил, что контракт приостановлен и выполнен частично — поставлены «отдельные компоненты». В сентябре 2015 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными странами сообщила, что вместо поставки С-300 в счет выплаченного аванса Сирия и Россия договорились о поставках партии бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков «Урал», стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения.

Развитие проекта