Главред «МК» обвинил жену в краже семейного имущества

Источник: РИА Новости

«По заявлению Гусева возбуждено уголовное дело о краже семейного имущества, что само по себе очень странно», — сказал он.

Адвокат добавил, что в понедельник он со своей доверительницей поедет в полицию для допроса в качестве свидетеля. Между тем он уверен, что после допроса ее задержат.

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Добровинский опроверг утверждение некоторых СМИ, что Ефимова уже задержана. «Сейчас она находится у меня в кабинете», — сказал он.

Суд 11 октября в очередной раз рассмотрит иск о разводе Гусева и Ефимовой.

Как ранее сообщила РИА Новости адвокат Марина Дубровская, жена главреда Евгения Ефимова претендует ровно на половину совместно нажитого имущества. По ее словам, общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей. Адвокат отметила, что сам Гусев не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает его жену.

Разбирательство проходит в закрытом режиме.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ефимова просит разделить следующее имущество: доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат» и ЗАО «Издательский дом МК». Кроме того, под раздел могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.

Ефимова просит признать за ней право на доли в указанных компаниях, отдать ей 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру. Кроме этого, супруга Гусева требует выплатить ей половину денег, которые есть у него на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока неясно.