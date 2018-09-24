Happy monday?? pic.twitter.com/t3j309upbI— zo !!! (@Zoeyoxley) August 30, 2016
Преподаватель посмеялся над студенткой, которая забыла его имя
Девушка извинилась, и ничего ей за это не было.
Девушка извинилась, и ничего ей за это не было.
Американка Зои Оксли совсем недавно поступила на первый курс Университета Огайо, но уже успела прославиться в соцсетях. А все
Во время работы Зои не смогла вспомнить имени профессора и вместо этого написала «Профессор как его там» (professor whats his nuts). Закончив эссе, студентка с легким сердцем отправила работу преподавателю по электронной почте. И лишь спустя время осознала, что его имя в шапке документа так и не исправила.
Вдогонку девушка отправила преподавателю письмо, в котором извинилась за свою ошибку.
Чуть позже Зои опубликовала свою историю в Twitter, но ее опередил сам преподаватель, которым оказался молодой человек Джон Хендел. Кстати, он не профессор, а студент магистратуры, который преподает
По признанию Джона, он бы и не обратил внимание на этот нюанс, если бы не письмо с извинениями. Но когда он обнаружил забавную ошибку, то ответил Зои, что не будет брать это во внимание при оценивании ее работы.