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15:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Преподаватель посмеялся над студенткой, которая забыла его имя

Девушка извинилась, и ничего ей за это не было.

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Американка Зои Оксли совсем недавно поступила на первый курс Университета Огайо, но уже успела прославиться в соцсетях. А все из-за ошибки, которую она допустила, написав эссе по одному из предметов.

Зои Оксли

Во время работы Зои не смогла вспомнить имени профессора и вместо этого написала «Профессор как его там» (professor whats his nuts). Закончив эссе, студентка с легким сердцем отправила работу преподавателю по электронной почте. И лишь спустя время осознала, что его имя в шапке документа так и не исправила.

Вдогонку девушка отправила преподавателю письмо, в котором извинилась за свою ошибку.

Серия неудачных событий

Чуть позже Зои опубликовала свою историю в Twitter, но ее опередил сам преподаватель, которым оказался молодой человек Джон Хендел. Кстати, он не профессор, а студент магистратуры, который преподает студентам-первокурсникам общие предметы. Он не просто рассказал забавную историю своим подписчикам, но и в шутку изменил свой никнейм на то, как назвала его Зои.

Студентка прислала мне письмо, в котором очень извинялась за то, что неправильно написала мое имя. И я такой: «Спасибо, ничего страшного, завтра гляну, что там такое». А потом я открыл ее эссе и увидел, что у нее преподаватель «Профессор как его там».

По признанию Джона, он бы и не обратил внимание на этот нюанс, если бы не письмо с извинениями. Но когда он обнаружил забавную ошибку, то ответил Зои, что не будет брать это во внимание при оценивании ее работы.

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