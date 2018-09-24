Преподаватель посмеялся над студенткой, которая забыла его имя

Американка Зои Оксли совсем недавно поступила на первый курс Университета Огайо, но уже успела прославиться в соцсетях. А все из-за ошибки, которую она допустила, написав эссе по одному из предметов.

Во время работы Зои не смогла вспомнить имени профессора и вместо этого написала «Профессор как его там» (professor whats his nuts). Закончив эссе, студентка с легким сердцем отправила работу преподавателю по электронной почте. И лишь спустя время осознала, что его имя в шапке документа так и не исправила.

Вдогонку девушка отправила преподавателю письмо, в котором извинилась за свою ошибку.

Чуть позже Зои опубликовала свою историю в Twitter, но ее опередил сам преподаватель, которым оказался молодой человек Джон Хендел. Кстати, он не профессор, а студент магистратуры, который преподает студентам-первокурсникам общие предметы. Он не просто рассказал забавную историю своим подписчикам, но и в шутку изменил свой никнейм на то, как назвала его Зои.