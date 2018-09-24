«Кажется, он переел!» Ученые засняли на видео очень странную рыбу
Недалеко от Гавайев ученые из группы Nautilus Live засняли на видео необычную рыбу. Она выглядела настолько забавно, что исследователи не смогли сдержать смех.
Недалеко от Гавайев ученые из группы Nautilus Live засняли на видео необычную рыбу. Она выглядела настолько забавно, что исследователи не смогли сдержать смех.
Оказалось, на глубине 1425 метров ученые встретились с галперским угрем. Эта небольшая рыба может в один присест заглотить добычу, которая в несколько раз больше нее самой.