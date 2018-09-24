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16:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Парадокс и сатира. Фотограф добавил юмора в действительность

Это один из его персональных проектов.

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Фотограф Артур Месбиус из Нидерландов обладает недюжинным чувством юмора. Он умеет подмечать забавные моменты в обыденной жизни, благодаря чему удостоился многих наград за свои работы.

В последнее время Месбиус работает с постановочной фотографией. Он снимает комичные, парадоксальные или сатиричные сценки. Нередко мастер радует своих подписчиков в соцсетях и черным юмором.

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Месбиус работает фотографом больше 15 лет. Он сотрудничает с ведущими рекламными агентствами, а в свободное от работы время занимается несколькими фото- и кинопроектами. В своих снимках он сохранил стилистику фэшн-фотографии.

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