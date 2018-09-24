Парадокс и сатира. Фотограф добавил юмора в действительность
Это один из его персональных проектов.
Это один из его персональных проектов.
Фотограф Артур Месбиус из Нидерландов обладает недюжинным чувством юмора. Он умеет подмечать забавные моменты в обыденной жизни, благодаря чему удостоился многих наград за свои работы.
В последнее время Месбиус работает с постановочной фотографией. Он снимает комичные, парадоксальные или сатиричные сценки. Нередко мастер радует своих подписчиков в соцсетях и черным юмором.
Месбиус работает фотографом больше 15 лет. Он сотрудничает с ведущими рекламными агентствами, а в свободное от работы время занимается несколькими фото- и кинопроектами. В своих снимках он сохранил стилистику
Читайте также: