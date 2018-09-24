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16:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят бассейны из лавы в Португалии (фото)

Уникальная природная достопримечательность.

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На северо-западе португальского острова Мадейра есть небольшой прибрежный городок Порту-Мониш.

Он появился здесь в 1835 году и, возможно, так бы и остался одним из среднестатистических небольших поселений, если бы не одна интересная деталь, которая теперь привлекает в эти места многочисленных туристов.

На побережье Порту-Мониш есть удивительные лавовые бассейны. Когда-то неподалеку произошло извержение вулкана, и потоки лавы, достигнув Атлантического океана, застыли на поверхности, превратившись в естественные бассейны с морской водой.

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Местные власти решили использовать такой подарок природы и сделали из лавовых бассейнов настоящий курорт: они выровняли дно, построили вокруг удобные лестницы и мостики и обустроили зону отдыха.

Бассейны соединяются с океаном, поэтому вода в них постоянно обновляется. Но когда вокруг бушуют волны, посетители могут наслаждаться спокойствием в теплых природных бассейнах.

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