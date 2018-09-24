Как выглядят бассейны из лавы в Португалии (фото)
Уникальная природная достопримечательность.
Уникальная природная достопримечательность.
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Он появился здесь в 1835 году и, возможно, так бы и остался одним из среднестатистических небольших поселений, если бы не одна интересная деталь, которая теперь привлекает в эти места многочисленных туристов.
На побережье
Местные власти решили использовать такой подарок природы и сделали из лавовых бассейнов настоящий курорт: они выровняли дно, построили вокруг удобные лестницы и мостики и обустроили зону отдыха.
Бассейны соединяются с океаном, поэтому вода в них постоянно обновляется. Но когда вокруг бушуют волны, посетители могут наслаждаться спокойствием в теплых природных бассейнах.
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