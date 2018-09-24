Когда завершится сезон продажи арбузов и дынь
В столице в этом году работали порядка 240 бахчевых развалов.
В столице в этом году работали порядка 240 бахчевых развалов.
Сезон продажи арбузов и дынь в Москве завершится 1 октября. К этому времени все торговые площадки должны быть разобраны и вывезены на хранение.
Предпринимателям, которые не демонтируют площадки в указанный срок, грозит административная ответственность. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости проведет проверку сразу после завершения сезона.
«Благодаря
В столице в этом году работали почти 240 бахчевых развалов. Сезон продажи арбузов и дынь стартовал 3 августа. Торговые точки были оформлены в едином стиле — это решетчатые конструкции с открывающимся прилавком, выполненные из дерева и окрашенные в бежевый и коричневый цвета. Арбузы и дыни на этих площадках еженедельно проверяли на соответствие нормам.
Сообщить о нарушениях при размещении бахчевых развалов можно на горячую линию Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости по телефону: