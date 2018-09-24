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17:05 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Когда завершится сезон продажи арбузов и дынь

В столице в этом году работали порядка 240 бахчевых развалов.

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Сезон продажи арбузов и дынь в Москве завершится 1 октября. К этому времени все торговые площадки должны быть разобраны и вывезены на хранение.

Предпринимателям, которые не демонтируют площадки в указанный срок, грозит административная ответственность. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости проведет проверку сразу после завершения сезона.

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«Благодаря информационно-профилактической работе число подобных нарушений ежегодно снижается. Торговля бахчевыми культурами сегодня приобрела цивилизованный вид. Предприниматели перешли от несанкционированной торговли с колес к удобному формату, который предлагает город», — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров.

В столице в этом году работали почти 240 бахчевых развалов. Сезон продажи арбузов и дынь стартовал 3 августа. Торговые точки были оформлены в едином стиле — это решетчатые конструкции с открывающимся прилавком, выполненные из дерева и окрашенные в бежевый и коричневый цвета. Арбузы и дыни на этих площадках еженедельно проверяли на соответствие нормам.

Где купить арбузы и дыни

Сообщить о нарушениях при размещении бахчевых развалов можно на горячую линию Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости по телефону: +7 (495) 628−53−62.

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