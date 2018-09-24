Пенсионерка нашла любовное послание, которому 236 лет
Оно было спрятано в головоломке.
Оно было спрятано в головоломке.
73-летняя Энн Итон, живущая в британском Стаффордшире, случайно обнаружила признание в любви, написанное в 1782 году.
В ее семье издавна хранился
Конверт, доставшийся Энн в наследство от матери, никто никогда не открывал. Когда пожилая женщина решилась распечатать его, она нашла на внутренней стороне бумаги трогательную записку. Влюбленный молодой человек признавался девушке в любви по всем канонам своего века.
«Любовь моя! Сердце, которое вы держите в руках, сломается, когда вы распечатаете послание. Так и мое сердце, охваченное любовной болью, ранено и сломано», — начинается письмо влюбленного.
Молодой человек уверяет девушку, что она — его единственная радость, и просит прогнать всех соперников. Он заявляет, что не будет знать покоя, пока возлюбленная не станет его невестой.
Послание из прошлого пенсионерка надеется продать на аукционе минимум за 200 фунтов (17,3 тысячи рублей). Торги начнутся 15 октября.
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