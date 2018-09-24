Пенсионерка нашла любовное послание, которому 236 лет

73-летняя Энн Итон, живущая в британском Стаффордшире, случайно обнаружила признание в любви, написанное в 1782 году.

В ее семье издавна хранился конверт-головоломка Георгианской эпохи, передаваемый из поколения в поколение. Такие конверты, созданные по образцу оригами, были популярны в XVIII веке. Обычно они предназначались для любовных посланий и предложений руки и сердца. Признания сопровождались стихами и рисунками голубей и черепах. Запечатанный конверт с изображением сердца символизировал сердце автора послания.

Конверт, доставшийся Энн в наследство от матери, никто никогда не открывал. Когда пожилая женщина решилась распечатать его, она нашла на внутренней стороне бумаги трогательную записку. Влюбленный молодой человек признавался девушке в любви по всем канонам своего века.

«Любовь моя! Сердце, которое вы держите в руках, сломается, когда вы распечатаете послание. Так и мое сердце, охваченное любовной болью, ранено и сломано», — начинается письмо влюбленного.

Молодой человек уверяет девушку, что она — его единственная радость, и просит прогнать всех соперников. Он заявляет, что не будет знать покоя, пока возлюбленная не станет его невестой.

Послание из прошлого пенсионерка надеется продать на аукционе минимум за 200 фунтов (17,3 тысячи рублей). Торги начнутся 15 октября.