Джигарханян не пришел на суд по делу своей бывшей жены
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в суд давать показания по делу своей бывшей жены Виталины
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в суд давать показания по делу своей бывшей жены Виталины
«Сегодня мы исследовали письменные и вещественные доказательства. Ждем потерпевшего и свидетелей. Армен Борисович не хочет ходить в суд, он заболевает каждый раз на период судебного разбирательства. Если его частная жизнь так нарушена, то он сам должен пояснить, в чем выразилось нарушение», — сказала адвокат.
В свою очередь адвокат артиста Евгений Парфенов сообщил, что его доверитель чувствует себя нормально и сейчас находится на плановом обследовании. «Он не может прийти в суд, для него это эмоциональное, физическое и нравственное испытание», — отметил адвокат.
Он добавил, что суд вызвал как свидетелей сотрудников передачи, где была показана спорная видеозапись.
По версии следствия,
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины
В начале декабря 2017 года следствие предъявило