В Гималаях открыли самый красивый в мире аэропорт
Сотый по счету аэропорт Индии, открытый
Сотый по счету аэропорт Индии, открытый
Сикким — бывшее королевство в Гималаях. Восемь высокогорных перевалов соединяют его с Тибетом, Непалом и Бутаном.
В Сиккиме находится гора Канченджанга — третья по высоте в мире. Первый аэропорт штата построен в округе Пакйонг примерно в 30 км от столицы Гангток на склоне горы. Многие уже называют его инженерным чудом.
Аэропорт расположен примерно в 60 км от границы с Китаем на вершине холма на высоте 1 км 371 м над уровнем моря. Здание терминала может одновременно обслуживать около 100 пассажиров, там также расположена парковка на 50 автомобилей.
Аэропорт окружен горными долинами на обоих концах
По словам
Инженеры говорят, что главная задача состояла в том, чтобы провести подготовительные работы на земле и доставить оборудование через узкие горные дороги.
Погода только затрудняла работу. С апреля по сентябрь в Сиккиме сезон дождей. Холмистый ландшафт и высокая сейсмичность также осложняли работу строителей. Земля для аэропорта была буквально вырезана из горы с помощью специальных геотехнических инженерных работ. Опорная стена, построенная для защиты здания, — одна из самых высоких укрепительных стен. Ее высота — 80 метров.
4 октября аэропорт начнет осуществлять коммерческие рейсы. Ожидается, что аэропорт увеличит поток туристов в регион, где расположено множество горных пиков, ледников и высокогорных озер.