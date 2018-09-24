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19:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Гималаях открыли самый красивый в мире аэропорт

Сотый по счету аэропорт Индии, открытый премьер-министром Нарендрой Моди в северо-восточном штате Сикким, возможно, является одним из красивейших в мире.

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Источник: RAJIV SRIVASTAVA

Сикким — бывшее королевство в Гималаях. Восемь высокогорных перевалов соединяют его с Тибетом, Непалом и Бутаном.

В Сиккиме находится гора Канченджанга — третья по высоте в мире. Первый аэропорт штата построен в округе Пакйонг примерно в 30 км от столицы Гангток на склоне горы. Многие уже называют его инженерным чудом.

Источник: RAJIV SRIVASTAVA

Аэропорт расположен примерно в 60 км от границы с Китаем на вершине холма на высоте 1 км 371 м над уровнем моря. Здание терминала может одновременно обслуживать около 100 пассажиров, там также расположена парковка на 50 автомобилей.

Аэропорт окружен горными долинами на обоих концах взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет всего 1,75 км. Полосу строили девять лет.

По словам пресс-секретаря индийской строительной компании Punj Lloyd, сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия сделали проект «чрезвычайно сложным и захватывающим».

Источник: RAJIV SRIVASTAVA

Инженеры говорят, что главная задача состояла в том, чтобы провести подготовительные работы на земле и доставить оборудование через узкие горные дороги.

Погода только затрудняла работу. С апреля по сентябрь в Сиккиме сезон дождей. Холмистый ландшафт и высокая сейсмичность также осложняли работу строителей. Земля для аэропорта была буквально вырезана из горы с помощью специальных геотехнических инженерных работ. Опорная стена, построенная для защиты здания, — одна из самых высоких укрепительных стен. Ее высота — 80 метров.

Источник: RAJIV SRIVASTAVA

4 октября аэропорт начнет осуществлять коммерческие рейсы. Ожидается, что аэропорт увеличит поток туристов в регион, где расположено множество горных пиков, ледников и высокогорных озер.

Источник: RAJIV SRIVASTAVA
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