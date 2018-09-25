В итальянских отелях появились номера для многоженцев
В итальянской Флоренции 15 роскошных отелей адаптировались под потребности туристов, исповедующих ислам, и ввели номера для многоженцев.
В итальянской Флоренции 15 роскошных отелей адаптировались под потребности туристов, исповедующих ислам, и ввели номера для многоженцев.
Номера называются
Изменения связаны с тем, что владельцы отелей пытаются адаптироваться к потребностям
Например, граждане Саудовской Аравии, приезжая в город, оставляют в местных отелях от €10 до €100 тыс.
21 сентября стало известно, что сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, опубликовал на своем сайте список самых безопасных городов 2018 года.