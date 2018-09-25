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05:36 (мск), источник: Известия

В итальянских отелях появились номера для многоженцев

В итальянской Флоренции 15 роскошных отелей адаптировались под потребности туристов, исповедующих ислам, и ввели номера для многоженцев.

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Источник: AP 2018

Номера называются muslim-friendly. Сообщается, что в них в холодильниках отсутствует алкоголь, однако можно найти халяльные продукты. Помимо номеров для мужчин, которые приезжают с большим количеством жен, также можно найти номера с молитвенными коврами и компасом, указывающим направление к Мекке, пишет портал «Италия по-русски».

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Изменения связаны с тем, что владельцы отелей пытаются адаптироваться к потребностям клиентов-мусульман и получать с этого больше прибыли.

Флоренция является одним из самых популярных направлений у арабских туристов наряду с Римом, Миланом и Венецией.

Например, граждане Саудовской Аравии, приезжая в город, оставляют в местных отелях от €10 до €100 тыс.

21 сентября стало известно, что сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, опубликовал на своем сайте список самых безопасных городов 2018 года.

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