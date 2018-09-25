В итальянских отелях появились номера для многоженцев

Источник: AP 2018

Номера называются muslim-friendly. Сообщается, что в них в холодильниках отсутствует алкоголь, однако можно найти халяльные продукты. Помимо номеров для мужчин, которые приезжают с большим количеством жен, также можно найти номера с молитвенными коврами и компасом, указывающим направление к Мекке, пишет портал «Италия по-русски».

Читайте также Собраны самые нелепые жалобы туристов

Изменения связаны с тем, что владельцы отелей пытаются адаптироваться к потребностям клиентов-мусульман и получать с этого больше прибыли.

Флоренция является одним из самых популярных направлений у арабских туристов наряду с Римом, Миланом и Венецией.

Например, граждане Саудовской Аравии, приезжая в город, оставляют в местных отелях от €10 до €100 тыс.

21 сентября стало известно, что сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, опубликовал на своем сайте список самых безопасных городов 2018 года.