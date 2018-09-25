Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личная жизнь Боширова рассекречена - СМИ
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Ольга Шелест позабавила соцсети семейным снимком
Какой срок годности у проводки и труб в квартире
Поворот, случившийся в жизни экс-жены Аршавина после развода
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
СМИ: "Израиль помешает поставке С-300 в Сирию"
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Дэвид Бекхэм стал жгучим брюнетом
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой примерила образ роковой красотки
После объявления диагноза муж Бородиной отказался от операции
Модели с тройной грудью на подиуме удивили богему
Министр образования Башкирии удивила СМИ своей безграмотностью
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
12Торжества в честь 70-летия КНДР
14:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Куда поехать на ноябрьские праздники? Пять бюджетных направлений

Полтора месяца осталось до длинных ноябрьских выходных. АиФ.ru выбрал несколько доступных направлений для небольшого осеннего отпуска.

Наверх

В этом году на ноябрьские праздники россияне отдыхают три дня — 3, 4 и 5 ноября. А если учитывать, что на большинстве предприятий предпраздничное 2 ноября будет сокращенным днем, можно выбраться из Москвы, организовав полноценное путешествие. Рассказываем, куда можно недорого съездить на длинных осенних выходных.

Золотое кольцо

Самый бюджетный вариант для ноябрьского путешествия — это поездки в соседние области, в города Золотого кольца. Например, за три дня можно посмотреть достопримечательности Владимира и Суздаля. В первом обязательно стоит увидеть Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. За полчаса на автобусе из Владимира можно добраться до Суздаля, где тоже хватает достопримечательностей — один только местный Кремль чего стоит, а еще старинные монастыри, церкви, любопытный этнографический музей.

Золотые ворота во Владимире | Источник: РИА "Новости"

Путешествие во Владимир и Суздаль обойдется в 6300 рублей на двоих (где 672 рубля — это билеты из Москвы во Владимир в сидячем вагоне, и 1016 рублей — билеты из Владимира в Москву; 2800 рублей за двухместный номер за две ночи во владимирском хостеле (включены завтраки), и 2000 рублей за ночь в суздальском гостевом доме; 320 рублей — автобус из Владимира в Суздаль и обратно).

Другой вариант путешествия по Золотому кольцу — Сергиев Посад и Ярославль. В первый из Москвы можно доехать на электричке, днем погулять по городу и посмотреть Троице-Сергиеву Лавру, а вечером на поезде уехать в Ярославль.

Троице-Сергиева Лавра | Источник: РИА "Новости"
Новость
Секреты опытных путешественников. Как выспаться в полете

Исторический центр Ярославля включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно прогуляйтесь по центру, посетите местные музеи (Ярославский государственный историко-архитектурный и Художественный музей-заповедник, Музей истории Ярославля) и театры (например, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — первый русский театр). Кстати, в Ярославле много хороших ресторанов с аутентичной русской кухней.

Путешествие по маршруту Сергиев посад — Ярославль обойдется в 6024 рубля на двоих (где 352 рубля — билет на электрички из Москвы в Сергиев посад, 1302 рубля — поезд из Сергиева Посада в Ярославль (сидячие места), 1370 рублей — поезд из Ярославля в Москву; 3000 рублей — стоимость двух ночей в ярославском гостевом доме, расположенном недалеко от центра).

Безвизовая заграница

В ноябре в Москве обычно не очень хорошая погода, и на длинные выходные можно поехать в солнечный город, например, в Баку. Здесь в это время года тепло — температура воздуха составляет примерно +20 — +25 градусов. А старый город азербайджанской столицы выглядит точь-в-точь как летом — зеленые сады, где растут гранаты, хурма, мандарины. Ну, и конечно, знаменитые, восточные базары. Трех дней вполне достаточно чтобы осмотреть Баку.

Баку, Азербайджан | Источник: РИА "Новости"

Прямые билеты из Москвы в Баку и обратно сейчас можно купить 12500 рублей. А три ночи в трехзвездочной гостинице можно забронировать за 2500 рублей за двухместный номер. Итого 27500 рублей за двоих. Да, для путешествия в Азербайджан гражданам России не надо оформлять визу.

Еще одно безвизовое и теплое направление — Армения. Прямой перелет из Москвы в Ереван стоит 12000 рублей. Проживание в трехзведочном отеле, расположенном в самом центре города, — 5800 рублей за три ночи за двухместный номер. Итого 29800 рублей за двоих.

Армения | Источник: РИА "Новости"

Дешевле можно съездить в Гюмри — второй по величине город Армении, расположенный недалеко от границы с Турцией. Билеты на самолет в Гюмри стоят 9800 рублей (включена небольшая ручная кладь). Три ночи в гостинице категории «четыре звезды» — 4100 рублей (включая «завтраки»). Итого — 23700 рублей за двоих.

Из Гюмри или Еревана, кстати, можно за пару часов доехать до самого большого на Кавказе озера — Севан.

Европейский уик-энд

На ноябрьские праздники можно недорого съездить и в Европу — сейчас есть время взять бюджетные билеты и успеть сделать визы.

Например, перелет в Хельсинки обойдется в 6600 рублей, а три ночи в местном хостеле — 12700 рублей за двоих. Итого 25900 рублей. Конечно, в ноябре в столице Финляндии не так тепло, как в Ереване или Баку, но зато в это время года здесь немного туристов.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки небольшой город, за выходные можно осмотреть все достопримечательности — кафедральный собор и Сенатскую площадь, Успенский собор, расположенную в естественной скале церковь Темппелиаукио, а еще музеи — естествознания, научный, художественный (здесь можно увидеть полотно Ван Гога, Поля Гогена, Амедео Модильяни, Поля Сезана, Франсиско Гойи и др.). Из Хельсинки на пароме можно попасть на остров Сеурасаари, где находится этнографический музей. На другом острове находится крепость XVIII века — Суоменлинна.

Еще один небольшой европейский город, подходящий для небольшого путешествия — Братислава. Из Москвы сюда можно слетать за 13000 рублей. А двухместный номер можно снять за 7000 рублей. В общей сложности — 33000 рублей за двоих.

Братислава, Словакия

Братислава хороша тем, что она компактная — по ней можно гулять без спешки и боязни не увидеть все достопримечательности. Один день можно выделить на поездку в пригород, где находится замок Девин и Девинские ворота — место слияния рек Моравы и Дуная. Или, как вариант, всего за час и за пять евро из Братиславы можно доехать до Вены.

Сомнологи назвали самую вредную позу для сна
Принят закон о трудоустройстве граждан предпенсионного возраста
Новый губернатор Владимирской области предложил Орловой уехать
В России подорожает одежда и обувь
Оркестр устроил концерт в аэропорту после задержки рейса (видео)
Кремль опроверг сообщения о планах наказать КПРФ и ЛДПР
ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова
Спорт
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком Лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА стал Лука Модрич, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, длившуюся 11 лет
Hi-Tech
Закрытая страница и еще 7 полезных функций ВКонтакте, которые упростят вам жизнь Прокачиваем страничку.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе Зрителей «Первого» ждет мини-сериал «Операция „Сатана“»
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Gucci. RTW весна-лето 2019. 256
Vaalis Без претензий на оригинальность 209
Алёна Т. Если двое детей, то ты домашняя клуша без вариантов? 196
Алина Калташкина Скандал в школе. Правильно ли я поступила? 166
Леди
13 пар не черной обуви, которая подойдет к любой вещи Сегодня лучший день, чтобы выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то совершенно новое
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь