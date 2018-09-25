Куда поехать на ноябрьские праздники? Пять бюджетных направлений

В этом году на ноябрьские праздники россияне отдыхают три дня — 3, 4 и 5 ноября. А если учитывать, что на большинстве предприятий предпраздничное 2 ноября будет сокращенным днем, можно выбраться из Москвы, организовав полноценное путешествие. Рассказываем, куда можно недорого съездить на длинных осенних выходных.

Золотое кольцо

Самый бюджетный вариант для ноябрьского путешествия — это поездки в соседние области, в города Золотого кольца. Например, за три дня можно посмотреть достопримечательности Владимира и Суздаля. В первом обязательно стоит увидеть Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. За полчаса на автобусе из Владимира можно добраться до Суздаля, где тоже хватает достопримечательностей — один только местный Кремль чего стоит, а еще старинные монастыри, церкви, любопытный этнографический музей.

Золотые ворота во Владимире | Источник: РИА "Новости"

Путешествие во Владимир и Суздаль обойдется в 6300 рублей на двоих (где 672 рубля — это билеты из Москвы во Владимир в сидячем вагоне, и 1016 рублей — билеты из Владимира в Москву; 2800 рублей за двухместный номер за две ночи во владимирском хостеле (включены завтраки), и 2000 рублей за ночь в суздальском гостевом доме; 320 рублей — автобус из Владимира в Суздаль и обратно).

Другой вариант путешествия по Золотому кольцу — Сергиев Посад и Ярославль. В первый из Москвы можно доехать на электричке, днем погулять по городу и посмотреть Троице-Сергиеву Лавру, а вечером на поезде уехать в Ярославль.

Троице-Сергиева Лавра | Источник: РИА "Новости"

Исторический центр Ярославля включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно прогуляйтесь по центру, посетите местные музеи (Ярославский государственный историко-архитектурный и Художественный музей-заповедник, Музей истории Ярославля) и театры (например, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — первый русский театр). Кстати, в Ярославле много хороших ресторанов с аутентичной русской кухней.

Путешествие по маршруту Сергиев посад — Ярославль обойдется в 6024 рубля на двоих (где 352 рубля — билет на электрички из Москвы в Сергиев посад, 1302 рубля — поезд из Сергиева Посада в Ярославль (сидячие места), 1370 рублей — поезд из Ярославля в Москву; 3000 рублей — стоимость двух ночей в ярославском гостевом доме, расположенном недалеко от центра).

Безвизовая заграница

В ноябре в Москве обычно не очень хорошая погода, и на длинные выходные можно поехать в солнечный город, например, в Баку. Здесь в это время года тепло — температура воздуха составляет примерно +20 — +25 градусов. А старый город азербайджанской столицы выглядит точь-в-точь как летом — зеленые сады, где растут гранаты, хурма, мандарины. Ну, и конечно, знаменитые, восточные базары. Трех дней вполне достаточно чтобы осмотреть Баку.

Баку, Азербайджан | Источник: РИА "Новости"

Прямые билеты из Москвы в Баку и обратно сейчас можно купить 12500 рублей. А три ночи в трехзвездочной гостинице можно забронировать за 2500 рублей за двухместный номер. Итого 27500 рублей за двоих. Да, для путешествия в Азербайджан гражданам России не надо оформлять визу.

Еще одно безвизовое и теплое направление — Армения. Прямой перелет из Москвы в Ереван стоит 12000 рублей. Проживание в трехзведочном отеле, расположенном в самом центре города, — 5800 рублей за три ночи за двухместный номер. Итого 29800 рублей за двоих.

Армения | Источник: РИА "Новости"

Дешевле можно съездить в Гюмри — второй по величине город Армении, расположенный недалеко от границы с Турцией. Билеты на самолет в Гюмри стоят 9800 рублей (включена небольшая ручная кладь). Три ночи в гостинице категории «четыре звезды» — 4100 рублей (включая «завтраки»). Итого — 23700 рублей за двоих.

Из Гюмри или Еревана, кстати, можно за пару часов доехать до самого большого на Кавказе озера — Севан.

Европейский уик-энд

На ноябрьские праздники можно недорого съездить и в Европу — сейчас есть время взять бюджетные билеты и успеть сделать визы.

Например, перелет в Хельсинки обойдется в 6600 рублей, а три ночи в местном хостеле — 12700 рублей за двоих. Итого 25900 рублей. Конечно, в ноябре в столице Финляндии не так тепло, как в Ереване или Баку, но зато в это время года здесь немного туристов.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки небольшой город, за выходные можно осмотреть все достопримечательности — кафедральный собор и Сенатскую площадь, Успенский собор, расположенную в естественной скале церковь Темппелиаукио, а еще музеи — естествознания, научный, художественный (здесь можно увидеть полотно Ван Гога, Поля Гогена, Амедео Модильяни, Поля Сезана, Франсиско Гойи и др.). Из Хельсинки на пароме можно попасть на остров Сеурасаари, где находится этнографический музей. На другом острове находится крепость XVIII века — Суоменлинна.

Еще один небольшой европейский город, подходящий для небольшого путешествия — Братислава. Из Москвы сюда можно слетать за 13000 рублей. А двухместный номер можно снять за 7000 рублей. В общей сложности — 33000 рублей за двоих.

Братислава, Словакия