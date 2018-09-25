Куда поехать на ноябрьские праздники? Пять бюджетных направлений
Полтора месяца осталось до длинных ноябрьских выходных. АиФ.ru выбрал несколько доступных направлений для небольшого осеннего отпуска.
Полтора месяца осталось до длинных ноябрьских выходных. АиФ.ru выбрал несколько доступных направлений для небольшого осеннего отпуска.
В этом году на ноябрьские праздники россияне отдыхают три дня — 3, 4 и 5 ноября. А если учитывать, что на большинстве предприятий предпраздничное 2 ноября будет сокращенным днем, можно выбраться из Москвы, организовав полноценное путешествие. Рассказываем, куда можно недорого съездить на длинных осенних выходных.
Самый бюджетный вариант для ноябрьского путешествия — это поездки в соседние области, в города Золотого кольца. Например, за три дня можно посмотреть достопримечательности Владимира и Суздаля. В первом обязательно стоит увидеть Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. За полчаса на автобусе из Владимира можно добраться до Суздаля, где тоже хватает достопримечательностей — один только местный Кремль чего стоит, а еще старинные монастыри, церкви, любопытный этнографический музей.
Путешествие во Владимир и Суздаль обойдется в 6300 рублей на двоих (где 672 рубля — это билеты из Москвы во Владимир в сидячем вагоне, и 1016 рублей — билеты из Владимира в Москву; 2800 рублей за двухместный номер за две ночи во владимирском хостеле (включены завтраки), и 2000 рублей за ночь в суздальском гостевом доме; 320 рублей — автобус из Владимира в Суздаль и обратно).
Другой вариант путешествия по Золотому кольцу — Сергиев Посад и Ярославль. В первый из Москвы можно доехать на электричке, днем погулять по городу и посмотреть
Исторический центр Ярославля включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно прогуляйтесь по центру, посетите местные музеи (Ярославский государственный
Путешествие по маршруту Сергиев посад — Ярославль обойдется в 6024 рубля на двоих (где 352 рубля — билет на электрички из Москвы в Сергиев посад, 1302 рубля — поезд из Сергиева Посада в Ярославль (сидячие места), 1370 рублей — поезд из Ярославля в Москву; 3000 рублей — стоимость двух ночей в ярославском гостевом доме, расположенном недалеко от центра).
В ноябре в Москве обычно не очень хорошая погода, и на длинные выходные можно поехать в солнечный город, например, в Баку. Здесь в это время года тепло — температура воздуха составляет примерно +20 — +25 градусов. А старый город азербайджанской столицы выглядит
Прямые билеты из Москвы в Баку и обратно сейчас можно купить 12500 рублей. А три ночи в трехзвездочной гостинице можно забронировать за 2500 рублей за двухместный номер. Итого 27500 рублей за двоих. Да, для путешествия в Азербайджан гражданам России не надо оформлять визу.
Еще одно безвизовое и теплое направление — Армения. Прямой перелет из Москвы в Ереван стоит 12000 рублей. Проживание в трехзведочном отеле, расположенном в самом центре города, — 5800 рублей за три ночи за двухместный номер. Итого 29800 рублей за двоих.
Дешевле можно съездить в Гюмри — второй по величине город Армении, расположенный недалеко от границы с Турцией. Билеты на самолет в Гюмри стоят 9800 рублей (включена небольшая ручная кладь). Три ночи в гостинице категории «четыре звезды» — 4100 рублей (включая «завтраки»). Итого — 23700 рублей за двоих.
Из Гюмри или Еревана, кстати, можно за пару часов доехать до самого большого на Кавказе озера — Севан.
На ноябрьские праздники можно недорого съездить и в Европу — сейчас есть время взять бюджетные билеты и успеть сделать визы.
Например, перелет в Хельсинки обойдется в 6600 рублей, а три ночи в местном хостеле — 12700 рублей за двоих. Итого 25900 рублей. Конечно, в ноябре в столице Финляндии не так тепло, как в Ереване или Баку, но зато в это время года здесь немного туристов.
Хельсинки небольшой город, за выходные можно осмотреть все достопримечательности — кафедральный собор и Сенатскую площадь, Успенский собор, расположенную в естественной скале церковь Темппелиаукио, а еще музеи — естествознания, научный, художественный (здесь можно увидеть полотно Ван Гога, Поля Гогена, Амедео Модильяни, Поля Сезана, Франсиско Гойи и др.). Из Хельсинки на пароме можно попасть на остров Сеурасаари, где находится этнографический музей. На другом острове находится крепость XVIII века — Суоменлинна.
Еще один небольшой европейский город, подходящий для небольшого путешествия — Братислава. Из Москвы сюда можно слетать за 13000 рублей. А двухместный номер можно снять за 7000 рублей. В общей сложности — 33000 рублей за двоих.
Братислава хороша тем, что она компактная — по ней можно гулять без спешки и боязни не увидеть все достопримечательности. Один день можно выделить на поездку в пригород, где находится замок Девин и Девинские ворота — место слияния рек Моравы и Дуная. Или, как вариант, всего за час и за пять евро из Братиславы можно доехать до Вены.