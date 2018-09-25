Ностальгия по ящику. Где сейчас доктор Курпатов и другие известные ведущие

Помните, как мы смеялись над шутками Игоря Угольникова в его «Добром вечере», сострадали героям передачи «Доктор Курпатов», краснели, глядя на Елену Хангу, которая без тени стыда говорила со своими зрителями «Про это»? В какой-то момент ведущие этих и других любимых миллионами программ пропали с экранов телевидения. Где они сейчас, рассказывает АиФ.ru.
Андрей Курпатов
Психотерапевта Андрея Курпатова мы знаем и помним благодаря двум проектам: «Все решим с доктором Курпатовым» на канале «Домашний» и «Доктор Курпатов» на Первом. Исчезнув с экранов, Андрей не разорвал связь с телевидением. С 2007 по 2015 год он занимал различные руководящие должности в ГК «Красный квадрат». Это крупнейший российский производитель телевизионных программ, среди которых «Кто хочет стать миллионером», «Танцы со звездами», «Голос», «Точь в точь», «Большая разница» и многие другие.
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Сегодня поклонники доктора могут увидеть своего кумира в интернете. В 2017 году Курпатов завел канал на YouTube, его постоянная аудитория насчитывает свыше ста тысяч человек. В сети телеведущий читает лекции и периодически отвечает на адресованные ему вопросы подписчиков. При этом некогда главный психотерапевт страны является президентом Высшей школы методологии и основал интеллектуальный кластер «Игры Разума» в Санкт-Петербурге, где находится ресторан Курпатова с говорящим названием «Симпозиум». Там можно не только заказать себе томленую говяжью грудинку с перлотто и соцветиями брокколи, но и вкусить пищи духовной. В огромном шкафу стоит специальная подборка интеллектуальных книг, которые, по мнению Андрея, могут скрасить досуг посетителей. Возможно, среди этого списка есть и собственные произведения доктора. Только в этом году из-под пера психотерапевта вышло сразу несколько бестселлеров «Самоучитель по философии», «Чертоги разума. Убей в себе идиота!» и «Красная таблетка».
Что касается личной жизни телеведущего, то его брак со сценаристкой Лилией Ким подошел к концу. Несколько лет назад женщина переехала жить в США. Отношения между бывшими супругами остались дружескими, Ким даже читает лекции в интеллектуальном кластере Курпатова.
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Елена Ханга
Появление Елены в программе «Про это» в конце 90-х было настоящей сексуальной революцией. Последовавший далее «Принцип домино» в паре сначала с Еленой Ищеевой, потом Еленой Старостиной и Даной Борисовой также долгое время был востребован. Однако потом телевизионная карьера Ханги пошла на спад. Исправить ситуацию и вернуть былую популярность ей не помог ни канал Russia Today, где она пробовала себя сразу в двух проектах, ни тем более КП-ТВ, хотя передача «С пультом по жизни» продержалась несколько лет.
Ханга также успела отметиться на литературной ниве, написав вместе с журналистом Олегом Вакуловским мистический детектив «Третье пророчество». Новоиспеченной писательнице удалось заключить контракт с издательством еще на 5 произведений, однако ее соавтор умер в разгар работы над второй книгой, и Елена больше не возвращалась к литературному творчеству.
Зато в личной жизни телеведущей все хорошо. Своего будущего мужа Игоря Минтусова Ханга встретила еще во время работы в «Московских новостях», сразу после окончания МГУ. Молодые люди только начинали покорять столицу, и общались друг с другом исключительно по деловым вопросам. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, а когда спустя десять лет случайно встретились на торжественном приеме, между ними завязался роман, хотя Елена не сразу узнала бывшего коллегу. Эти отношения продолжаются и сегодня. Пара вместе воспитывает дочь Елизавету-Анну.
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Игорь Угольников
Телевизионная карьера Игоря Угольникова складывалась более чем удачно, однако после программы «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», последний выпуск которой мы могли наблюдать в 2002 году, он в некотором смысле ушел в тень. Нет, его можно было увидеть на сцене МХТ им. Чехова, а потом и Московского Академического театра Сатиры, но не на голубых экранах.
Новая волна разговоров про Угольникова поднялась в тот момент, когда к выходу стал готовиться фильм «Брестская крепость», где телеведущий был генеральным продюсером и автором идеи. Следующий громкий проект, за который взялся бывший шоумен — «Батальонъ». А сегодня Игорь продюсирует уже третью картину о войне «Ильинский рубеж». Ее снимают в Калужской области.
Но не продюсированием единым живет этот человек. Угольников продолжает сам сниматься в кино, правда, не всегда в главных ролях, плюс выходит на театральную сцену. В частности, его можно увидеть в спектакле «Вредные привычки» вместе с Даниилом Спиваковским, Альбиной Джанабаеваой и Сергеем Шакуровым. А в 2018 году телеведущий вошел в новый состав Общественной палаты Московской области.
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Елена Перова
Елена прославилась не только благодаря группе «Лицей», девушка много лет вела программу «Жизнь прекрасна» вместе с Михаилом Швыдким. В 2008 году этот творческий союз даже получил премию «Тэфи» в номинации «Ведущий ток-шоу». Когда передачу закрыли, Перова появлялась то в одном, то в другом проекте, однако их названия сегодня уже мало кто вспомнит. В 2013 году вокруг телеведущей разгорелся нешуточный скандал — ее машина врезалась в стоящий на обочине Mercedes.
Когда Елену доставили в больницу, врачи обнаружили на запястье звезды порезы и предположили, что девушка сначала пыталась покончить собой, а потом, в таком состоянии села за руль. Позже выяснилось, что в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения, за что ее лишили водительских прав.
Вся эта ситуация породила слух о том, что телеведущая страдает сильной депрессией. В целом, подобная теория могла быть правдой, ведь после проекта «Жизнь прекрасна», Перова так и не смогла вернуть себе былую популярность, да и певческая карьера у нее тоже не складывалась. Однако сама Елена полностью отвергла версию о суициде и каких-либо проблемах, заявив, что повредила руку в результате ДТП.
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В том же злополучном для нее 2013 году она решила попробовать свои силы, что называется, за кадром, став главным редактором дирекции музыкальных и развлекательных программ на «Первом канале». Однако на этой должности долго не задержалась, последнее место работы телеведущей — программа «Родом из детства» на «Детском радио», хотя и это сотрудничество оказалось непродолжительным.